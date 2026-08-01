Kinh ngạc với chiếc smartphone “xóa sổ viền màn hình”

TECNO, một nhà sản xuất điện thoại đến từ Trung Quốc nổi tiếng với những ý tưởng sáng tạo, sẽ giới thiệu công nghệ mới nhất của mình tại triển lãm IFA 2026 ở Berlin (Đức) vào đầu tháng 9. Khác với những sản phẩm trước đây như smartphone siêu mỏng hay ống kính chụp chân dung bật ra, lần này, TECNO muốn hồi sinh cuộc đua về smartphone có màn hình không viền.

Concept điện thoại 0 mm của TECNO.

Hãng tuyên bố rằng concept mới của họ có viền màn hình “không milimet”, đánh dấu một bước đột phá trong ngành công nghiệp điện thoại. Theo TECNO, viền siêu hẹp đã trở thành tiêu chuẩn trên các mẫu điện thoại cao cấp, với các thiết bị mới nhất từ Apple và Samsung có độ phủ màn hình khoảng 90%, trong khi các sản phẩm của Xiaomi và Honor đạt tới 95% nhờ vào camera ẩn và cạnh siêu mỏng.

TECNO tự tin rằng họ có thể hiện thực hóa tuyên bố này với cấu trúc màn hình được thiết kế lại. Công nghệ mới của họ bao gồm kỹ thuật “xếp chồng bên trong tiên tiến” và các kỹ thuật đóng gói màn hình hiện đại, giúp loại bỏ hoàn toàn viền cần thiết cho mạch điện bên trong và khoảng cách an toàn. Đáng chú ý, công ty đã đo được độ mỏng viền ở mức 0 micron (0mm), tức là không có viền.

Sản phẩm sẽ được trình diễn tại IFA sắp tới.

Mặc dù hiện tại chỉ là một bản concept và chưa thể thấy sản phẩm thực tế cho đến IFA 2026, TECNO khẳng định rằng công nghệ này sẽ mang lại trải nghiệm xem đắm chìm hơn, không bị “viền gây xao nhãng”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về độ nhạy cảm ứng của màn hình khi cầm nắm.

TECNO đang thể hiện tham vọng lớn với tuyên bố rằng màn hình không viền này sẽ tạo nên “ngôn ngữ thiết kế riêng biệt” cho các điện thoại tương lai của họ, một “bản sắc không thể nhầm lẫn và nổi bật”. Trong bối cảnh số lượng nhà sản xuất smartphone giảm sút, đây có thể là cơ hội lớn cho TECNO.

So sánh concept điện thoại của TECNO với iPhone 17 Pro.

Công ty hiếm khi ra mắt sản phẩm tại Tây Âu và Mỹ, và nếu có, số lượng cũng rất ít. Liệu TECNO có gia nhập hàng ngũ của Honor, Oppo và các thương hiệu khác? Chúng ta sẽ có thêm thông tin tại IFA vào tháng tới.