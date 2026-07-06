Gợi ý cách chọn iPad chuẩn phóc cho mọi iFan

Việc lựa chọn iPad hiện không còn đơn giản như trước khi Apple liên tục mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều kích thước màn hình, bộ xử lý và phụ kiện hỗ trợ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Apple Intelligence trên một số dòng máy càng khiến người dùng cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định.

Ảnh minh họa.

Theo cách Apple giới thiệu sản phẩm, iPad tiêu chuẩn được thiết kế cho các tác vụ hằng ngày, iPad mini dành cho những ai ưu tiên tính cơ động, iPad Air hướng đến hiệu năng gần tương đương máy tính Mac nhưng vẫn nhẹ nhàng còn iPad Pro là lựa chọn cao cấp nhất cho công việc chuyên nghiệp.

iPad 11: Lựa chọn cân bằng cho học tập và giải trí

Apple định vị iPad 11 là mẫu máy tính bảng dành cho người dùng phổ thông với các nhu cầu như xem video, gọi FaceTime, học tập, đọc tài liệu hay ghi chú bằng Apple Pencil.

Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 11 inch, hỗ trợ True Tone và dải màu sRGB, đi kèm chip A16. Hệ thống camera gồm camera sau góc rộng 12 MP - cho phép quay video 4K và camera trước Ultra Wide 12 MP đặt ở cạnh ngang để thuận tiện cho các cuộc gọi video.

Ảnh minh họa.

Thiết bị hỗ trợ bút Apple Pencil thế hệ 1, Apple Pencil USB-C và Magic Keyboard Folio, giúp mở rộng khả năng học tập và làm việc. Tuy nhiên, đây cũng là mẫu iPad duy nhất trong danh mục hiện tại không hỗ trợ Apple Intelligence.

Apple hiện trang bị 128 GB bộ nhớ trong cho phiên bản tiêu chuẩn thay vì 64 GB như trước. Với người dùng thường xuyên lưu video hoặc tài liệu dung lượng lớn, phiên bản 256 GB sẽ phù hợp hơn.

iPad Air: Hiệu năng mạnh, phù hợp người làm sáng tạo

iPad Air là dòng máy đầu tiên trong hệ sinh thái iPad cung cấp hai kích thước màn hình 11 inch và 13 inch, đồng thời hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence.

Máy sử dụng màn hình Liquid Retina hỗ trợ P3 Wide Color, True Tone và lớp phủ chống chói. Bên trong là chip M4, kết hợp CPU 8 nhân và GPU 9 nhân, đủ sức xử lý nhiều tác vụ nặng như dựng video trên Final Cut Pro, chỉnh sửa ảnh Lightroom hay làm việc đa nhiệm.

Ảnh minh họa.

Camera sau vẫn là cảm biến 12 MP, cho phép quay video 4K, camera trước Ultra Wide 12 MP Center Stage giúp tự động giữ chủ thể trong khung hình khi gọi video.

Thiết bị tương thích Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C và Magic Keyboard dành cho iPad Air.

Dù sở hữu hiệu năng gần tiệm cận iPad Pro, phiên bản 13 inch của iPad Air lại khá nặng so với iPad Pro cùng kích thước. Tuy nhiên, với mức giá thấp hơn nhiều so với iPad Pro cơ bản, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc đối với người cần hiệu năng cao nhưng không muốn đầu tư quá nhiều.

iPad Pro M5: Dành cho người dùng chuyên nghiệp

Là dòng máy cao cấp nhất, iPad Pro được Apple định vị như thiết bị thay thế laptop trong nhiều tình huống.

Máy có hai phiên bản 11 inch và 13 inch, sử dụng màn hình Ultra Retina XDR hỗ trợ ProMotion, P3 Wide Color, True Tone và lớp phủ chống chói. Riêng phiên bản 1 TB và 2 TB còn có tùy chọn mặt kính nano-texture giúp giảm phản chiếu.

Ảnh minh họa.

Điểm nổi bật của iPad Pro là chip M5, hỗ trợ Apple Intelligence, mang lại hiệu năng đủ để xử lý các dự án dựng phim 8K ProRes nhiều lớp, làm đồ họa hoặc các tác vụ AI phức tạp.

Máy trang bị camera sau Wide 12 MP hỗ trợ ProRes, camera trước TrueDepth Center Stage 12 MP, tương thích Apple Pencil Pro, Magic Keyboard dành cho iPad Pro và hỗ trợ xuất hình ảnh ra màn hình ngoài độ phân giải lên tới 6K, tốc độ truyền dữ liệu 40 Gb/giây thông qua cổng USB-C tốc độ cao.

Apple cũng nhấn mạnh thiết kế siêu mỏng chỉ 5,1 mm, biến đây thành một trong những mẫu máy tính bảng mỏng nhất hãng từng sản xuất.

iPad mini: Nhỏ gọn nhưng vẫn mạnh mẽ

Trong danh mục iPad, iPad mini là thiết bị hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển và cần một máy tính bảng nhỏ gọn.

Apple quảng bá sản phẩm như chiếc iPad có thể bỏ vừa túi áo khoác nhưng vẫn chạy đầy đủ các ứng dụng giống các mẫu iPad lớn hơn. Đây cũng là lý do iPad mini được nhiều bác sĩ sử dụng trong bệnh viện, phi công mang theo trong buồng lái hoặc người dùng văn phòng lựa chọn để đọc tài liệu bằng một tay trên đường di chuyển.

Ảnh minh họa.

Dù sở hữu cấu hình mạnh và hỗ trợ Apple Intelligence, nhiều chuyên gia đánh giá iPad mini vẫn là sản phẩm dành cho một nhóm người dùng khá đặc thù. Với những ai cần màn hình lớn để làm việc hoặc chỉnh sửa nội dung, iPad Air hay iPad Pro sẽ phù hợp hơn. Ngược lại, nếu ưu tiên sự gọn nhẹ, dễ mang theo và vẫn muốn trải nghiệm đầy đủ hệ sinh thái iPad, iPad mini vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc.