Quyết định khó khăn nhất khi mua MacBook Neo

Tuy nhiên, để đạt được mức giá này, Apple đã phải hy sinh một số tính năng quan trọng. Nhưng ngay cả khi chi số tiền gần 16,5 triệu đồng, người dùng cũng không được trang bị Touch ID - hệ thống nhận dạng vân tay sinh trắc học đã được Apple giới thiệu từ năm 2013 cùng với iPhone 5s.

MacBook Neo có giá khởi điểm 16,499 triệu đồng.

Để sở hữu Touch ID, người dùng phải chi thêm 2,5 triệu đồng, nâng tổng giá của sản phẩm lên 18,999 triệu đồng cho phiên bản có dung lượng lưu trữ 512 GB. Mức tăng giá này tương đương 17%, một yếu tố không nhỏ khiến người tiêu dùng cần cân nhắc.

Chính hạn chế này khiến nhiều người đặt câu hỏi: 16,499 triệu đồng có còn được coi là một mức giá hợp lý cho một chiếc laptop? Mặc dù vẫn được xem là giá rẻ, nhưng mức tăng thêm 2,5 triệu đồng sẽ khiến khách hàng phải suy nghĩ kỹ về giá trị của Touch ID.

Touch ID hoạt động thông qua một cảm biến hình tròn nhỏ ở góc trên bên phải bàn phím. Khi máy Mac bị khóa, người dùng có thể sử dụng Touch ID để truy cập mà không cần nhập mật khẩu. Tính năng này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường bảo mật, cho phép người dùng tự động điền mật khẩu khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến.

Nhưng để có Touch ID, người dùng phải chi thêm 2,5 triệu đồng.

Mặc dù vậy, không phải ứng dụng nào cũng hỗ trợ Touch ID, điều này có thể gây khó chịu cho người dùng khi phải nhập mật khẩu thủ công. Nhiều người có thể sẽ cảm thấy hối tiếc nếu sử dụng MacBook Neo trong 6 tháng mà không có Touch ID. Chính vì vậy, việc chi thêm 2,5 triệu đồng cho Touch ID là hoàn toàn xứng đáng.

Hơn nữa, gói nâng cấp trị giá 2,5 triệu đồng này cũng bao gồm việc chuyển từ ổ SSD 256 GB trên phiên bản cơ sở lên ổ SSD 512 GB, mang lại gấp đôi dung lượng lưu trữ. Điều này phần nào làm giảm bớt sự khó chịu, nhưng cuối cùng, người mua MacBook Neo vẫn phải tự quyết định xem có nên chi thêm 2,5 triệu đồng cho một tính năng tiện lợi như Touch ID hay không.