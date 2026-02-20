Loạt màu hấp dẫn cho dòng Macbook giá rẻ 15 triệu của Apple lộ diện

Đầu tuần này, Apple đã công bố một sự kiện mang tên "Trải nghiệm Apple đặc biệt" dành cho giới truyền thông, sẽ diễn ra vào ngày 4/3/2026 tại New York, London và Thượng Hải.

Theo thông tin từ leaker uy tín "Instant Digital" trên Weibo, màu sắc của logo Apple được sử dụng cho sự kiện này sẽ tương đồng với màu sắc của chiếc Mac cấp thấp mới. Hình ảnh lời mời cho thấy logo Apple 3D được tạo thành từ các đĩa trong suốt với các màu vàng, xanh lá cây và xanh dương.

Thông tin này cũng khẳng định rằng thiết bị mới sẽ được ra mắt tại sự kiện. Trước đó, vào tháng 6/2025, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã dự đoán rằng MacBook giá cả phải chăng sẽ có các màu sắc như bạc, xanh lam, hồng và vàng, tương tự như dòng iPad cấp thấp.

Trong bản tin gần đây, chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg cho biết Apple đang thử nghiệm nhiều tùy chọn màu sắc tươi sáng cho MacBook giá rẻ sắp ra mắt, vượt xa những tông màu trầm hiện có. Các màu sắc được thử nghiệm bao gồm vàng nhạt, xanh lá nhạt, xanh dương, hồng, bạc cổ điển và xám đậm.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng không chắc tất cả các màu này sẽ được đưa ra thị trường. Nếu được phát hành, bảng màu này sẽ biến chiếc MacBook giá rẻ trở thành mẫu máy tính xách tay đa dạng màu sắc nhất của Apple kể từ thời iBook G3 vào cuối những năm 90, với các màu sắc như cam, xanh việt quất, chàm, than chì và chanh xanh.

Mẫu Macbook giá rẻ mới dự kiến sẽ sở hữu màn hình 12,9 inch, khung máy bằng nhôm và được trang bị chip iPhone, có khả năng là A18 Pro, thay vì bộ xử lý dòng M. Giá bán lẻ của sản phẩm dự kiến sẽ dưới 1.000 USD, một số ước tính cho rằng giá khởi điểm vào khoảng 500 - 600 USD (khoảng 13 đến 15,6 triệu đồng).