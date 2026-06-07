Cách thêm lịch World Cup 2026 vào iPhone và smartphone Android

Việc theo dõi lịch thi đấu World Cup theo cách truyền thống thường tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót khi các trận cầu diễn ra vào nhiều khung giờ khác nhau. Thay vì phải tìm kiếm thủ công từng trận, giải pháp tích hợp trực tiếp lịch thi đấu vào điện thoại iPhone và Android thông qua định định dạng ICS sẽ giúp người hâm mộ nhận thông báo tự động và cập nhật nhanh mọi diễn biến quan trọng.

Định dạng lịch đăng ký (ICS) hoạt động như một nguồn dữ liệu động liên kết trực tiếp với ứng dụng lịch trên thiết bị. Khi thêm link ICS, toàn bộ lịch thi đấu sẽ tự động nhập vào hệ thống và liên tục đồng bộ từ nguồn phát hành mà không cần người dùng can thiệp thủ công, đảm bảo độ chính xác cao nhất cho mùa World Cup 2026.

Các bước đồng bộ lịch World Cup 2026 trên iPhone

Đối với người dùng iOS, Apple đã tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ thêm lịch đăng ký trực tiếp trong hệ thống với các bước vô cùng đơn giản:

Bước 1: Mở ứng dụng Lịch (Calendar) trên iPhone, nhấn vào biểu tượng hình tờ lịch ở góc dưới bên phải giao diện.

Bước 2: Cuộn xuống dưới và chọn “Thêm lịch” (Add Calendar).

Bước 3: Chọn “Thêm lịch đăng ký” (Add Subscription Calendar) để hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu từ Internet.

Bước 4: Dán đường dẫn lịch World Cup dành cho iOS: webcal://misskick.vn/wp-content/uploads/2026/06/worldcup2026_vietnam-detailed-vtv-links.ics vào ô URL rồi nhấn “Tìm” (Find).

Bước 5: Nhấn dấu tick màu đỏ ở góc trên để lưu và kích hoạt. Giờ đây, các trận đấu sẽ hiển thị trực quan theo ngày, tuần hoặc tháng ngay trên màn hình chính của ứng dụng Lịch.

Các bước thêm lịch World Cup 2026 vào iPhone.

Cách cài đặt lịch World Cup 2026 trên điện thoại Android

Để đồng bộ lịch thi đấu vào điện thoại Android, người dùng cần thực hiện thông qua Google Calendar trên máy tính theo quy trình sau:

Bước 1: Sử dụng trình duyệt máy tính, truy cập vào Google Calendar (Lịch Google).

Bước 2: Tại cột bên trái giao diện chính, tìm mục “Lịch khác” (Other Calendars) và nhấn vào biểu tượng dấu “+”.

Bước 3: Trong menu thả xuống, chọn mục “Từ URL” (From URL).

Chọn “From URL” để thêm lịch mới từ đường dẫn.

Bước 4: Copy và dán chính xác đường dẫn lịch World Cup dành cho Android: http://misskick.vn/wp-content/uploads/2026/06/worldcup2026_vietnam-detailed-vtv-links-audio-alerts.ics vào ô “URL của lịch” (URL of Calendar), sau đó nhấn “Thêm Lịch” (Add Calendar).

Thêm lịch vào Google Calendar.

Bước 5: Mở ứng dụng Google Calendar trên điện thoại Android để kiểm tra dữ liệu đã được đồng bộ hoàn chỉnh.

Lịch thi đấu World Cup 2026 đã được thêm thành công.

Sau khi thiết lập thành công, mỗi trận đấu sẽ hiển thị như một sự kiện riêng biệt bao gồm tên hai đội, ngày giờ cụ thể theo múi giờ Việt Nam và hệ thống sẽ tự động gửi thông báo trước giờ bóng lăn.