Apple công bố chiếc MacBook quốc dân với hiệu năng AI vô đối

Sau khi nâng cấp iPad Pro và MacBook Pro 14 inch với chip M5 vào tháng 10 năm ngoái, Apple đã chính thức làm mới MacBook Air với chip M5 mới.

Điểm nổi bật nhất của MacBook Air M5 chính là chip M5 hứa hẹn mang lại hiệu năng AI (trí tuệ nhân tạo) ấn tượng. Theo Apple, chip M5 nhanh hơn tới 4 lần so với M4 trong các tác vụ AI, đồng thời nhanh hơn 9,5 lần so với M1. Băng thông bộ nhớ cũng được cải thiện lên 153GB/s, tăng 28% so với M4 giúp việc đa nhiệm và khởi chạy ứng dụng trở nên mượt mà hơn. Hiệu năng kết xuất 3D và dò tia trong các ứng dụng như Blender cũng được cải thiện gấp 1,5 lần, trong khi hiệu năng video AI tăng gấp đôi trong Topaz Video.

Một trong những điểm khiến người dùng phấn khích nhất chính là dung lượng lưu trữ khởi điểm đã được tăng gấp đôi lên 512 GB. Đặc biệt, người dùng cũng có thể lựa chọn cấu hình MacBook Air với dung lượng lưu trữ lên đến 4TB, lần đầu tiên đối với dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó, ổ SSD mới cũng cho tốc độ đọc và ghi gấp đôi giúp việc truy cập tập tin và tải ứng dụng nhanh hơn.

Các tính năng đáng chú ý khác trên MacBook Air M5

MacBook Air M5 được trang bị Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 nhờ chip không dây N1 mới của Apple. Cấu hình cơ bản vẫn giữ nguyên 16 GB RAM, cùng tùy chọn nâng cấp lên 24 GB hoặc 32 GB. Thiết kế của máy vẫn không thay đổi: không quạt, mỏng nhẹ, thời lượng pin lên đến 18 giờ, camera Center Stage 12 MP và màn hình Liquid Retina. Máy chạy macOS Tahoe, với ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mới có thể gây tranh cãi tùy theo quan điểm của người dùng.

Tại Việt Nam, phiên bản 13 inch có giá khởi điểm 29,999 triệu đồng, trong khi phiên bản 15 inch có giá khởi điểm 34,999 triệu đồng. Lưu ý rằng mức 29,999 triệu đồng áp dụng cho phiên bản chip M5 với CPU 10 lõi và GPU 8 lõi. Nếu muốn phiên bản sử dụng chip M5 mạnh hơn với CPU 10 lõi và GPU 10 lõi, người dùng cần trả thêm gần 3 triệu đồng.

Hiện tại, thông tin đặt trước và giao hàng trên Apple Store Việt Nam chưa được cung cấp, nhưng đối với thị trường quốc tế, người dùng có thể đặt trước sản phẩm từ 4/3, và sản phẩm sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 11/3. Đối với những ai đang sử dụng MacBook Air M1 hoặc M2, đây là một bản nâng cấp rất đáng giá. Còn nếu đang chuyển từ Windows, đây là thời điểm lý tưởng để trải nghiệm MacBook Air M5.