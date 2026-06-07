25 triệu thuê bao di động sắp bị khóa một chiều

Thống kê của Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, cho thấy đến đầu tháng 6, dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động đã được đưa lên ứng dụng xác thực điện tử quốc gia VNeID. Trong số này, khoảng 25 triệu thuê bao hiện chưa tiến hành xác nhận trạng thái chính chủ.

Đại diện Cục Viễn thông cho biết, sau ngày 15/6, các số điện thoại chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa thông tin. Hoạt động này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 08 về xác thực thuê bao di động, có hiệu lực từ 15/4, lần đầu cho phép người dùng chủ động xác nhận SIM chính chủ thông qua ứng dụng VNeID.

Dữ liệu xác thực thuê bao sẽ được các nhà mạng đồng bộ lên ứng dụng để người dùng di động tra cứu số điện thoại đứng tên mình. Từ danh sách đó, họ xác nhận số đang dùng và loại bỏ số không còn sử dụng hoặc số điện thoại lạ.

Giao diện xác nhận trạng thái sử dụng thuê bao di động trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Trọng Đạt

Theo Phó cục trưởng Viễn thông Nguyễn Anh Cương, người dùng di động cần phân biệt rõ hai khái niệm: xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ.

Xác thực thông tin thuê bao là công việc đã được thực hiện thường xuyên, định kỳ, trong thời gian dài. Khi người dân đăng ký thuê bao mới, họ phải cung cấp giấy tờ tùy thân và được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính xác.

Xác nhận chính chủ nhằm đảm bảo thuê bao đó hiện vẫn đang do chính người đứng tên sử dụng. Đây cũng chính là điểm mới của Thông tư 08, nhằm giúp người dùng cập nhật trạng thái sử dụng thực tế của thuê bao.

Theo Luật Viễn thông 2023, người sử dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại đã đăng ký. Thông tư 08 bổ sung một điều khoản chuyển tiếp, cung cấp thêm công cụ giúp cho người dân có thể nhìn tổng thể số điện thoại mà mình đang đứng tên, tại tất cả các nhà mạng.

Anh Hoàng (Lạc Trung, Hà Nội) nhận được thông báo của nhà mạng về việc xác thực lại thông tin thuê bao. Ảnh: Trọng Đạt

Tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Cương cho biết đã có 1,6 triệu số điện thoại được xác nhận "không chính chủ". Các số này sau đó được chuyển tới các nhà mạng thực hiện chặn khóa một chiều và yêu cầu chuẩn hóa lại thông tin.

Trên thực tế, ứng dụng VNeID và các nhà mạng đã không ít lần gửi thông báo yêu cầu người dùng xác nhận trạng thái chính chủ của thuê bao. Tuy nhiên vì nhiều lý do, đến nay vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận tình trạng chính chủ trên VNeID.

Cục Viễn thông khuyến cáo người dân cần chủ động vào ứng dụng VNeID xác nhận tình trạng sử dụng số điện thoại để bảo vệ chính quyền lợi của mình.

Người dùng có thể chủ động kiểm tra thông tin số điện thoại trên VNeID theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, chọn Ví giấy tờ.

Bước 2: Nếu có dòng chữ "Bạn đang có x thông tin chờ xác nhận tích hợp", bấm vào thông báo và chọn Số điện thoại để xác nhận.

Hướng dẫn xác nhận số điện thoại trên VNeID. Đồ họa: ChatGPT

Trong trường hợp không có thông báo, người dùng vẫn có thể vào Ví giấy tờ trên VNeID và tìm đến mục Số điện thoại. Nếu số điện thoại đang sử dụng đã hiển thị đủ và chính xác trên VNeID, người dùng không cần thực hiện thêm thao tác nào khác.

Theo các nhà mạng, việc xác nhận và chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn góp phần ngăn chặn SIM rác, giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dùng trên môi trường số. Quy trình hiện được thiết kế theo hướng đơn giản, cho phép người dùng "có thể tự thực hiện mọi lúc, mọi nơi mà không cần ra cửa hàng".