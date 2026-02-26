MacBook Pro màn cảm ứng OLED với giao diện giống iPhone có thể ra mắt trong năm nay

Theo Bloomberg, Apple đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng lớn trong dòng sản phẩm MacBook Pro. Dự kiến, các bản cập nhật ngắn hạn với bộ vi xử lý nâng cấp sẽ sớm ra mắt, nhưng một thiết kế hoàn toàn mới có thể xuất hiện sớm hơn dự kiến.

Điểm nhấn trong thông tin này là chiếc MacBook Pro với màn hình cảm ứng OLED, hứa hẹn mang đến những tính năng tương tự như trên iPhone cho dòng máy tính xách tay hàng đầu của Apple. Bloomberg cho biết, mẫu MacBook Pro này dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026, đánh dấu lần đầu tiên Apple tích hợp màn hình OLED và hỗ trợ cảm ứng trên một chiếc MacBook.

Báo cáo cũng cho biết, Apple có thể thay thế phần "tai thỏ" hiện tại bằng giao diện Dynamic Island, tương tự như trên dòng iPhone 14 Pro. Trên MacBook Pro, Dynamic Island sẽ chứa webcam và đồng thời hoạt động như một phần mềm tương tác, có khả năng mở rộng và thích ứng tùy thuộc vào ứng dụng đang sử dụng, hiển thị các điều khiển đa phương tiện và thông tin ngữ cảnh khác. Việc tích hợp ứng dụng của bên thứ ba cũng đang được xem xét, nhằm mang đến giao diện năng động hơn cho hệ điều hành macOS.

Ngoài những thay đổi về phần cứng, Apple cũng đang tinh chỉnh macOS để hỗ trợ tốt hơn cho thao tác cảm ứng. Người dùng sẽ có thể chạm hoặc nhấp chuột vào các yếu tố trên màn hình một cách linh hoạt, với các menu và điều khiển tự điều chỉnh theo phương thức tương tác.

Các tính năng cử chỉ tương tự như trên iPad, như thu phóng bằng hai ngón tay và cuộn nhanh hơn, có thể được áp dụng trên toàn hệ thống. Tuy nhiên, MacBook Pro vẫn sẽ không được tiếp thị như một thiết bị ưu tiên cảm ứng, với bàn phím và bàn di chuột truyền thống vẫn là trung tâm của trải nghiệm người dùng.

Các mẫu MacBook Pro OLED dự kiến sẽ giữ nguyên kích thước 14 inch và 16 inch quen thuộc, nhưng sẽ có thiết kế mỏng và nhẹ hơn. Apple dự kiến sẽ giới thiệu MacBook Pro mới với chip M5 Pro và M5 Max trong sự kiện ra mắt vào ngày 4/3. Các phiên bản OLED ra mắt sau đó có thể được trang bị bộ vi xử lý M6 Pro và M6 Max, đánh dấu một bước tiến lớn trong công nghệ sản xuất.