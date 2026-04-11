Chi phí sửa chữa MacBook Neo: Thay pin rẻ hơn MacBook Air và MacBook Pro

Nếu bạn đang cân nhắc sở hữu chiếc MacBook Neo mới, việc hiểu rõ chi phí sửa chữa là rất quan trọng. Theo thông tin từ trang MacMagazine, Apple đã công bố mức giá dịch vụ cho dòng máy này. Đối với những thiết bị không mua gói bảo hành mở rộng, người dùng sẽ phải trả 149 USD (khoảng 3,9 triệu đồng) cho dịch vụ thay pin. Đối với các hư hỏng vật lý khác, người dùng cần đưa máy đến trung tâm để được kiểm tra và báo giá cụ thể.

Để so sánh, chi phí thay pin cho MacBook Air hiện là 199 USD (khoảng 5,2 triệu đồng), trong khi MacBook Pro có mức phí lên tới 249 USD (khoảng 6,5 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu bạn trang bị gói bảo hành AppleCare+, chi phí thay pin sẽ được miễn phí hoàn toàn. Các hư hỏng phổ biến như nứt vỡ màn hình hay móp méo vỏ máy sẽ chỉ tốn 49 USD (khoảng 1,28 triệu đồng) để sửa chữa. Đối với các hư hỏng do tai nạn khác, mức phí đồng giá là 149 USD (khoảng 3,9 triệu đồng) tại tất cả các trung tâm ủy quyền.

Để nhận được những ưu đãi này, người dùng chỉ cần chi 49,99 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) mỗi năm (hoặc 4,99 USD/tháng - khoảng 125 ngàn đồng), giúp MacBook Neo trở thành thiết bị có gói AppleCare+ rẻ thứ hai của Apple, chỉ sau Mac mini. Đặc biệt, những ai đang sử dụng hệ sinh thái AppleCare One có thể thêm MacBook Neo vào danh sách bảo vệ miễn phí nếu chưa đạt giới hạn ba thiết bị.

Với mức phí thay pin cơ bản chỉ 149 USD (khoảng 3,9 triệu đồng), MacBook Neo thực sự là một lựa chọn dễ tiếp cận từ khâu mua sắm đến sử dụng. Việc đầu tư vào gói AppleCare+ cũng rất hợp lý, vì chỉ cần một lần sơ ý làm nứt màn hình hay khi pin chai, số tiền bỏ ra cho gói bảo hành sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc tự chi trả cho dịch vụ sửa chữa bên ngoài. Rõ ràng, Apple đang cung cấp một dịch vụ bảo hành hấp dẫn nhằm thu hút người dùng phổ thông tham gia vào hệ thống dịch vụ đăng ký trả phí của hãng.