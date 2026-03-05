MacBook giá thấp nhất chính thức ra mắt, chưa đến 16,5 triệu đồng

MacBook Neo đánh dấu nỗ lực của Apple trong việc cạnh tranh với các sản phẩm Chromebook của Google và máy tính Windows giá rẻ. Đây là chiếc MacBook giá rẻ chuyên dụng đầu tiên được Apple phát hành trong hơn một thập kỷ, với mục tiêu chính là thu hút sinh viên và các hộ gia đình có ngân sách hạn chế.

MacBook Neo được thiết kế hướng đến đối tượng người dùng hạn chế ngân sách như sinh viên.

MacBook Neo sở hữu màn hình 13 inch, thân máy bằng kim loại nhẹ và thiết kế nhiều màu sắc, cung cấp vẻ ngoài thân thiện và dễ tiếp cận hơn so với các dòng máy tính xách tay khác của Apple. Ông John Ternus, phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple, đã chia sẻ: “Không có chiếc máy tính xách tay nào khác sánh được với nó”.

MacBook Neo được trang bị chip A18 Pro, cùng dòng chip được sử dụng trong iPhone, điều này cho phép Apple giảm giá thành mà vẫn đảm bảo hiệu suất xử lý hợp lý. MacBook Neo có thời lượng pin lên đến 16 giờ và sẽ có mặt trên thị trường với các màu sắc như xanh chàm, hồng nhạt, vàng chanh và bạc, cùng loa kép đặt ở cạnh bên.

Các lựa chọn màu sắc của MacBook Neo.

Việc ra mắt MacBook Neo khép lại chuỗi sự kiện ba ngày của Apple. Trước đó, công ty cũng đã giới thiệu các bản nâng cấp cho iPhone 17e, iPad Air và toàn bộ dòng MacBook Pro. Ngay từ khi được công bố, MacBook Neo đã thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt sau khi Apple đăng tải hồ sơ pháp lý cho thiết bị này lên trang tuân thủ quy định của EU trước khi gỡ xuống, vốn xác nhận những dự đoán về một chiếc MacBook giá rẻ.

MacBook Neo sẽ bắt đầu cho phép đặt trước vào hôm 4/3 và chính thức bán ra từ ngày 11/3 tại một số thị trường. Với sự ra mắt này, Apple hy vọng sẽ mở rộng thị trường và thu hút nhiều người dùng iPhone chưa từng sở hữu máy Mac.