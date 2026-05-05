MacBook “dính đòn” ở sân bay: rơi từ băng chuyền, nhân viên thờ ơ

Khung bằng nhôm nguyên khối của dòng MacBook được biết đến với độ bền cao. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt hơn khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh sân bay, người dùng nên mang theo một chiếc túi có nhiều lớp đệm.

Dù MacBook có bền đến đâu, nó vẫn có thể bị hư hỏng.

Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi một chủ sở hữu MacBook chia sẻ trên Reddit rằng chiếc máy tính của anh đã bị móp sau khi rơi khỏi băng chuyền trong quá trình kiểm tra an ninh. Điều đáng buồn là nhân viên sân bay tại Mỹ (không xác định tên sân bay) đã không tỏ ra thiện chí trong việc giải quyết thiệt hại đối với thiết bị đắt tiền này.

Theo chia sẻ của người dùng Reddit có tên “ginadoug63”, sau khi chiếc MacBook của anh rơi khỏi băng chuyền, nhân viên chỉ nhặt lên và đưa lại mà không hề xin lỗi. Vết lõm trên máy tính là một lỗi thiết kế mà người dùng sẽ phải nhìn thấy hàng ngày, nhưng nhân viên lại xem nhẹ sự việc.

Dù vậy, đối với một số sân bay, người dùng vẫn có thể yêu cầu bồi thường nếu gặp phải tình huống tương tự. Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ có quy trình cho phép chủ sở hữu nộp đơn yêu cầu bồi thường nếu tài sản của họ bị hư hỏng hoặc mất mát.

Hãy xem xét kỹ các quy định, người dùng có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường cho các sự cố tương tự.

Thông thường, người vận hành băng chuyền sẽ chịu trách nhiệm về tốc độ lấy hành lý ra khỏi khu vực kiểm tra an ninh. Với hệ thống camera giám sát rộng khắp, chủ sở hữu MacBook có thể dễ dàng thu thập bằng chứng. Một số người dùng Reddit đã hướng dẫn “ginadoug63” cách nộp đơn yêu cầu bồi thường từ TSA, bao gồm việc cung cấp thời gian và địa điểm xảy ra sự cố, cũng như mô tả chi tiết về vụ việc. TSA có thể xem lại đoạn phim từ camera và sẽ bồi thường nếu lỗi thuộc về người vận hành máy soi X-ray.

Ngoài ra, một người dùng khác đã chia sẻ liên kết hữu ích từ TSA, nêu rõ các bước cần thực hiện khi nộp đơn khiếu nại. Một lời khuyên cho những hành khách thường xuyên đi máy bay là yêu cầu nhân viên an ninh kiểm tra hành lý mà không cần đặt máy tính xách tay vào khay. Nếu giải thích rằng bản thân cảm thấy lo ngại về việc hư hại phần cứng, nhân viên có thể sẽ hợp tác hơn.

Mặc dù những sự cố này hiếm khi xảy ra, nhưng khi chúng xảy ra, nỗi đau mà người dùng phải trải qua là điều dễ hiểu. Dù được Apple cải tiến và cạnh tranh hơn, MacBook vẫn là một sản phẩm đắt tiền và những hư hỏng mà chúng phải chịu đựng là điều không ai mong muốn.