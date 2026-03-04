Sản phẩm mới Apple tiếp tục “dồn dập ra mắt” đầu tháng 3: Gọi tên MacBook Pro M5

Dự kiến tung ra thị trường vào ngày 11/3 tới đây, các mẫu MacBook Pro M5 Pro và M5 Max được thiết kế dựa trên kiến trúc Fusion mới, kết hợp hai chip xử lý thành một hệ thống trên chip (SoC) duy nhất giúp tối ưu hóa cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Apple khẳng định rằng các chip mới mang đến “CPU mới với lõi CPU nhanh nhất thế giới”. Cụ thể, MacBook Pro M5 Pro có khả năng tạo ảnh AI nhanh hơn tới 7,8 lần so với M1 Pro và 3,7 lần so với M4 Pro. Tương tự, MacBook Pro M5 Max cũng cho hiệu năng ấn tượng, với tốc độ tạo ảnh AI nhanh hơn tới 8 lần so với M1 Pro và 3,8 lần so với M4 Max.

Cả hai mẫu M5 Pro và M5 Max đều được trang bị CPU 18 lõi, bao gồm 6 lõi siêu mạnh mẽ và 12 lõi hiệu năng cao, mang lại hiệu suất đa luồng nhanh hơn tới 30% so với chip M4. Băng thông bộ nhớ cao hơn giúp tăng cường hiệu suất trong việc xử lý các mô hình huấn luyện AI phức tạp và các dự án video quy mô lớn. M5 Pro hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất lên đến 64GB với băng thông 307GB/s, trong khi M5 Max hỗ trợ lên đến 128GB với băng thông 614GB/s.

Ổ SSD trên MacBook Pro 14 inch và 16 inch hiện nhanh hơn gấp đôi so với thế hệ trước, với hiệu năng đọc/ghi đạt tới 14,5GB/s, rất lý tưởng cho các dự án video 4K và 8K. Dung lượng lưu trữ 1TB là tiêu chuẩn cho các mẫu MacBook Pro với chip M5 và M5 Pro, trong khi chip M5 Max có dung lượng 2TB.

Các mẫu MacBook Pro mới vẫn duy trì thời lượng pin 24 giờ và hỗ trợ sạc nhanh lên đến 50% trong 30 phút với bộ sạc công suất 96W. Ngoài ra, chúng còn được trang bị chip mạng không dây N1 của Apple, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Đối với giá bán, MacBook Pro 14 inch và 16 inch với chip M5 Pro có giá khởi điểm lần lượt là 59,999 triệu đồng và 72,999 triệu đồng. Trong khi đó, MacBook Pro với chip M5 Max có giá khởi điểm 97,999 triệu đồng cho phiên bản 14 inch và 104,999 triệu đồng cho phiên bản 16 inch. Apple sẽ bắt đầu nhận đặt trước vào ngày 4/3 và sản phẩm sẽ có mặt tại các cửa hàng bán lẻ từ ngày 11/3.