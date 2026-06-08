Trung Quốc tung “át chủ bài” giành lợi thế trước NASA ở cực Nam Mặt Trăng

Mặt Trăng đang trở thành tâm điểm nóng bỏng trong ngành công nghiệp thám hiểm vũ trụ khi cả Mỹ và Trung Quốc đều đang hướng tầm ngắm vào khu vực này. Trong bối cảnh cơ quan hàng không vũ trụ NASA của Mỹ nỗ lực xây dựng căn cứ lâu dài và lên kế hoạch gửi phi hành gia tới cực Nam Mặt Trăng trong 5 năm tới, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh tham vọng của mình. Sứ mệnh không gian Hằng Nga 7 (Chang'e-7) của quốc gia này, dự kiến phóng vào năm 2026, sẽ tập trung vào nỗ lực trực tiếp đầu tiên nhằm săn tìm băng nước tại các vùng tối vĩnh cửu của Mặt Trăng. Dù sứ mệnh VIPER của NASA cũng theo đuổi mục tiêu tương tự, việc Hằng Nga 7 dự kiến cất cánh sớm hơn có thể mang lại lợi thế dẫn đầu mang tính chiến lược cho Trung Quốc.

Ảnh minh họa phi hành gia Trung Quốc trên Mặt Trăng.

Việc tìm thấy nước trên Mặt Trăng có ý nghĩa sống còn đối với tương lai thám hiểm không gian dài hạn của nhân loại, giúp các phi hành gia tự chế biến nguồn nước lỏng tại chỗ thay vì phải vận chuyển tài nguyên từ Trái Đất. Dù khoa học đã chứng minh chắc chắn có băng tồn tại, sứ mệnh của Hằng Nga 7 là phải định vị chính xác nguồn nước để đưa vào sử dụng. Tàu vũ trụ của Trung Quốc dự kiến sẽ nhắm tới vị trí gần miệng hố va chạm Shackleton với yêu cầu kỹ thuật cực khó: độ chính xác hạ cánh phải đạt 100 mét hoặc tốt hơn để tiếp cận vùng hố bị khuất bóng.

Để hoàn thành mục tiêu, Hằng Nga 7 được trang bị hàng loạt thiết bị tối tân như camera lập bản đồ độ phân giải cao, máy phân tích quang phổ hồng ngoại và máy ảnh siêu phổ để phân tích các mỏ băng. Thiết bị này còn sở hữu máy đo địa chấn để phát hiện nguyệt chấn và camera địa hình. Đặc biệt, do cực Nam Mặt Trăng luôn thiếu sáng, robot chạy bằng năng lượng mặt trời này được thiết kế với khả năng "nhảy" độc đáo dọc bề mặt để di chuyển theo ánh mặt trời, sau đó tiến hành khoan sâu vào lòng đất để lấy mẫu phân tích.

Ảnh minh họa.

Sứ mệnh Hằng Nga 7 là một bước đi chiến lược và đầy thách thức của Trung Quốc nối tiếp thành công của tàu Hằng Nga 6 tại vùng tối Mặt Trăng. Việc xác nhận và làm chủ nguồn nước tại đây không chỉ phục vụ đời sống con người mà còn là chìa khóa quyết định để hiện thực hóa các dự án tương lai, bao gồm cả kế hoạch xây dựng một lò phản ứng hạt nhân trên bề mặt Mặt Trăng của NASA.