"Quái vật" nhiếp ảnh Xiaomi 17 Ultra lộ diện với màu áo mới, khuấy đảo mùa Giáng sinh

Trong một động thái mới nhất trên mạng xã hội Weibo, Xiaomi xác nhận mẫu flagship được mong chờ nhất năm – Xiaomi 17 Ultra – sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 25/12 tới đây. Đây được xem là món quà Giáng sinh đầy sức nặng mà gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc dành tặng cho cộng đồng người hâm mộ.

Dựa trên những hình ảnh teaser chính thức, Xiaomi 17 Ultra sẽ mang đến một làn gió mới về ngoại hình. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản màu xanh ánh sao (Starry Green) hoàn toàn mới. Xiaomi cho biết mặt lưng của phiên bản này được phủ các hạt khoáng chất đặc biệt, tạo hiệu ứng ánh kim lấp lánh và sang trọng. Bên cạnh đó, hai tùy chọn màu kinh điển là Trắng và Đen vẫn sẽ được duy trì.

Phiên bản Xiaomi 17 Ultra màu Starry Green.

Về kiểu dáng, Xiaomi 17 Ultra dường như đang đi theo xu hướng "phẳng hóa". Máy sở hữu màn hình phẳng, từ bỏ thiết kế cong tràn cạnh thường thấy trên các dòng Ultra trước đây. Thân máy đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 8,29 mm, đi kèm với các nút âm lượng được thiết kế tách rời, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và hiện đại hơn.

Dù chưa công bố toàn bộ thông số, nhưng các nguồn tin uy tín và teaser đã xác nhận Xiaomi 17 Ultra sẽ tiếp tục sở hữu cụm 3 camera sau hầm hố với sự tinh chỉnh từ Leica. Giới thạo tin dự đoán "trái tim" của máy sẽ là con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm.

Hệ thống nhiếp ảnh – linh hồn của dòng Ultra – dự kiến sẽ bao gồm cảm biến chính kích thước 1 inch, đi kèm camera tele tiềm vọng độ phân giải lên tới 200 MP, hứa hẹn khả năng zoom và chụp đêm vượt trội.

Hai màu trắng Xiaomi 17 Ultra.

Hiện tại, người dùng toàn cầu có lẽ sẽ phải chờ thêm vài tháng nữa để được tận tay trải nghiệm siêu phẩm này sau màn ra mắt tại nội địa Trung Quốc.