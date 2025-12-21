Xiaomi 17 Ultra lộ cấu hình vượt trội thế hệ trước với pin 6.800 mAh, sạc nhanh 100W

Xiaomi vừa xác nhận sẽ ra mắt mẫu điện thoại mới, Xiaomi 17 Ultra, vào tuần tới. Thông tin về sản phẩm này đã thu hút sự chú ý trên các trang mạng xã hội. Một rò rỉ mới nhất cho biết, Xiaomi 17 Ultra sẽ được trang bị viên pin lớn 6.800 mAh, lớn hơn so với pin 6.000 mAh của Xiaomi 15 Ultra ra mắt đầu năm nay. Tuy nhiên, viên pin này vẫn nhỏ hơn so với phiên bản 17 Pro, vốn có pin 7.500 mAh.

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ leaker Bald Panda trên Weibo, Xiaomi 17 Ultra sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây, đồng thời có các tùy chọn màu sắc đa dạng như đen, trắng, xanh lá cây và tím. Kích thước của máy được cho là 77.6 mm về chiều ngang, dày khoảng 8 mm và nặng 227 gram, có vẻ mỏng hơn một chút so với thế hệ trước nhưng vẫn giữ trọng lượng tương đương.

Ngoài ra, Xiaomi 17 Ultra sẽ chuyển sang sử dụng màn hình phẳng kích thước 6.8 inch với độ phân giải 2K LTPO, thay thế cho thiết kế màn hình cong trước đây. Bên trong, flagship này dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM LPDDR5x tối đa 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 lên tới 1TB.

Điểm nổi bật nhất của Xiaomi 17 Ultra là hệ thống ba camera được thiết kế lại, hợp tác cùng Leica. Cụm camera này bao gồm ống kính tele periscope 200 megapixel với chứng nhận APO đầu tiên trong ngành, giúp giảm thiểu hiện tượng quang sai màu.

Ngoài ra, máy còn có camera chính OmniVision OV50X 50 megapixel kích thước 1 inch và ống kính siêu rộng 50 megapixel, hứa hẹn mang lại chất lượng quang học chuyên nghiệp cho mọi khung hình. Camera selfie 50 megapixel ở mặt trước cũng được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và quay video.