Xiaomi tung smartphone Redmi 15 5G tích hợp NFC, giá từ 5,6 triệu đồng

Redmi 15 5G được trang bị pin dung lượng 7.000mAh, đáp ứng khoảng 2 ngày sử dụng liên tục. Ngay cả khi pin giảm xuống chỉ còn 1%, thiết bị vẫn có thể duy trì chế độ chờ đến 7,5 giờ, đủ để thực hiện và nhận cuộc gọi trong 59 phút, theo công bố của nhà sản xuất.

Xiaomi Redmi 15 5G.

Bên cạnh viên pin dung lượng lớn, Redmi 15 5G được trang bị công nghệ sạc nhanh 33W và Smart Charging Engine 2.0. Đặc biệt, máy hỗ trợ tính năng sạc ngược 18W, giúp thiết bị đóng vai trò như một pin sạc dự phòng cho các thiết bị khác. Ngoài ra, công nghệ Silicon Carbon giúp nâng cao mật độ năng lượng và cải thiện độ bền so với các loại pin truyền thống.

Về sức mạnh, Redmi 15 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3, tùy chọn 4GB/8GB RAM vật lý với tính năng mở rộng RAM tương ứng lên 8GB/16GB. Đáng chú ý, trong phân khúc 5 triệu đồng, Redmi 15 5G còn được tích hợp 5G và NFC, mở ra tiện ích thanh toán không chạm và xác thực thông tin định danh cá nhân.

Vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS, thiết bị có khả năng kết nối liên mạch với hệ sinh thái Xiaomi, đồng thời được tích hợp sẵn các tiện ích AI như Circle to Search và Google Gemini giúp việc tìm kiếm, học tập và xử lý thông tin trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Redmi 15 5G sở hữu khả năng hiển thị rộng 6,9-inches đạt độ phân giải Full HD+, tần số quét lên đến 144Hz và đạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland. Bên cạnh sự mặt hình ảnh, hệ thống âm thanh cũng nổi bật khi hỗ trợ Hi-Res Audio, Dolby Atmos và khả năng tăng âm lượng gốc lên 200%.

Smartphone này được trang bị hệ thống camera kép AI 50MP, tích hợp loạt công cụ AI như AI Erase - loại bỏ vật thể không mong muốn và AI Sky - tùy biến hiệu ứng bầu trời. Camera trước 8MP đáp ứng linh hoạt cho nhu cầu chụp ảnh selfie, gọi video và học trực tuyến.

Xiaomi Redmi 15 5G có 2 phiên bản cấu hình và 3 tuỳ chọn màu sắc là xanh, xám và đen: 4GB + 128GB giá dưới 5,6 triệu đồng, phiên bản 8GB + 256GB giá dưới 6,7 triệu đồng.