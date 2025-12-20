Trình làng Xiaomi Redmi Note 15 Pro và Pro 5G với pin "trâu" 6500 mAh, giá từ 10,7 triệu đồng

Bộ đôi Xiaomi Redmi Note 15 Pro và Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G đi kèm viên pin dung lượng lớn hơn so với các phiên bản trước đó. Riêng Xiaomi Redmi Note 15 Pro cung cấp viên pin 6.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G được trang bị viên pin silicon-carbon 6.580mAh.

Redmi Note 15 Pro.

Cả 2 điện thoại đều có khả năng sạc có dây 45W. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G giờ đây có thể sạc ngược các thiết bị khác qua cáp với tốc độ 22,5W trong khi Redmi Note 15 Pro có thể sạc ngược với tốc độ 18W.

Về thiết kế, cả hai điện thoại Xiaomi đều sử dụng màn hình phẳng. Redmi Note 15 Pro 5G sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch với độ phân giải 1.5K (2.772 x 1.280 pixel) và tần số quét 120Hz.

Redmi Note 15 Pro cung cấp màn hình AMOLED 6,77 inch với độ phân giải FHD+ (2.392 x 1.080 pixel) cùng tần số quét 120Hz. Cả hai màn hình đều có khả năng hiển thị màu 12-bit và độ sáng cục bộ tối đa 3.200 nit. Redmi Note 15 Pro 5G có tốc độ lấy mẫu cảm ứng cao hơn 480Hz so với 240Hz của Redmi Note 15 Pro.

Redmi Note 15 Pro 5G.

Cả hai đều được trang bị loa kép hỗ trợ Dolby Atmos và có khả năng chống nước. Redmi Note 15 Pro hiện đạt chuẩn IP65 trong khi Redmi Note 15 Pro 5G đạt chuẩn IP68 và IP69K.

Redmi Note 15 Pro được trang bị chip Helio G200-Ultra trong khi Redmi Note 15 Pro 5G sử dụng Dimensity 7400-Ultra. Redmi Note 15 Pro có 2 tùy chọn RAM: 8GB/ 12GB và bộ nhớ trong 256/512GB.

Về camera, cả hai đều có cảm biến chính 200MP (ISOCELL S5KHPE) cùng với ống kính siêu rộng 8MP (OV08F10) trên Redmi Note 15 Pro 5G và ống kính siêu rộng 8MP (GC08A8) trên phiên bản 4G. Redmi Note 15 Pro có camera selfie 32MP (OV32D40) trong khi phiên bản 5G có camera trước 20MP (OV20B).

Các màu của dòng Redmi Note 15 Pro.

Cả hai điện thoại đều chạy giao diện HyperOS 2.0 dựa trên hệ điều hành Android 15, đi kèm bộ ứng dụng AI của Xiaomi, bao gồm AI Erase Pro, AI Remove Reflection, AI Image Expansion và AI Image Enhancement.

Redmi Redmi Note 15 Pro có các màu Titanium, Xanh dương (Glacier Blue) và Đen (Black). Giá khởi điểm là 349 Euro (khoảng 10,7 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB.

Redmi Note 15 Pro 5G có các màu Titanium, Xanh dương (Glacier Blue), Tím (Mist Purple) và Đen (Black). Phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB có giá 399 Euro (khoảng 12,3 triệu đồng) trong khi phiên bản RAM 8GB/ ROM 512GB có giá 429 Euro (khoảng 13,2 triệu đồng).