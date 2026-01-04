Lý do một số smartphone Xiaomi chỉ được bán độc quyền tại Trung Quốc

Vậy lý do nào cho những quyết định của Xiaomi bất chấp phản ứng của khách hàng? Dưới đây được xem là 2 lý do chính giải thích vấn đề.

Xiaomi 17 Pro Max vẫn được độc quyền tại Trung Quốc.

Chiến lược định giá cạnh tranh

Xiaomi mới đây đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại Xiaomi 17 Ultra tại thị trường quê nhà. Trước đó, công ty đã giới thiệu ba mẫu điện thoại khác thuộc dòng sản phẩm này. Trong khi hai mẫu Xiaomi 17 và 17 Ultra dự kiến sẽ được phát hành toàn cầu, các mẫu Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max vẫn được Xiaomi giữ vị trí độc quyền tại thị trường Trung Quốc.

Đây không phải là chiến lược mới mẻ đối với Xiaomi, đặc biệt với các thương hiệu con như POCO và Redmi. Tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi đã thành công trong việc cung cấp mức giá cạnh tranh, giúp hãng tạo ra lợi thế lớn so với các đối thủ. Tuy nhiên, khi mở rộng ra thị trường quốc tế, Xiaomi không thể duy trì mức giá tương tự do phải đối mặt với nhiều chi phí phát sinh như thuế, phí hải quan và chi phí phân phối.

Dịch vụ mạng và Google

Việc ra mắt điện thoại trên thị trường toàn cầu không chỉ đơn thuần là việc dịch phần mềm sang các ngôn ngữ khác. Tại Châu Âu và Châu Mỹ, smartphone cần phải tương thích với các mạng 4G và 5G khác nhau, dẫn đến yêu cầu điều chỉnh phần cứng cho phù hợp với tần số tại từng khu vực, kéo theo chi phí sản xuất tăng cao.

Hệ sinh thái ứng dụng Google cũng là vấn đề mà Xiaomi cần cân nhắc.

Ngoài ra, các mẫu điện thoại bán tại Trung Quốc thường được tích hợp với hệ sinh thái dịch vụ và phần mềm của quốc gia này, không bao gồm các ứng dụng và dịch vụ của Google. Giao diện HyperOS của Xiaomi tại Trung Quốc được thiết kế để tương thích với các nền tảng và dịch vụ nội địa, dẫn đến tăng chi phí cho việc phát triển các thiết bị dành cho thị trường quốc tế.

Với tần suất ra mắt điện thoại cao tại Trung Quốc, việc điều chỉnh quá nhiều mẫu thiết bị cho thị trường toàn cầu trở nên không bền vững về mặt tài chính và nguồn nhân lực. Mỗi mẫu điện thoại Xiaomi ra mắt đều yêu cầu một lượng lớn nguồn lực, buộc thương hiệu phải điều chỉnh giá bán lẻ cuối cùng.

Xiaomi mong muốn duy trì danh tiếng về tỷ lệ chất lượng/giá cả tốt cho các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều này, hãng cần tiếp tục giữ lại các mẫu điện thoại độc quyền cho thị trường nội địa.