Xiaomi chuẩn bị tung Redmi Note 15 series "hủy diệt" phân khúc smartphone tầm trung

Xiaomi đang chuẩn bị đưa thế hệ smartphone Redmi Note mới về Việt Nam, với tham vọng nâng tầm toàn diện dòng sản phẩm vốn đã rất thành công ở phân khúc tầm trung ở quốc gia này. Redmi Note 15 series không chỉ mở rộng về số lượng phiên bản mà còn cho thấy sự đầu tư mạnh vào độ bền, pin, camera và công nghệ sạc, hướng tới trải nghiệm sử dụng dài lâu trong nhiều kịch bản đời sống hiện đại.

Redmi Note 15 series tiếp tục mang tới đột phá, đặc biệt về độ bền và pin.

Theo các thông tin cho tới hiện tại, Redmi Note 15 series nổi bật với chuẩn bền Redmi Titan được nâng lên mức cao nhất từ trước đến nay trên dòng Redmi Note. Song song đó là hệ thống pin dung lượng lớn kết hợp công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới, giúp cải thiện mật độ năng lượng, kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn kiểm soát tốt kích thước và trọng lượng máy.

Tùy từng phiên bản, dung lượng pin dao động từ trên 5.500mAh đến gần 6.600mAh, đáp ứng nhu cầu làm việc, giải trí liên tục và di chuyển dài ngày. Công nghệ sạc nhanh công suất cao được trang bị đồng loạt, trong đó nổi bật nhất là mức sạc 100W trên phiên bản cao cấp, cho phép rút ngắn đáng kể thời gian chờ. Khả năng sạc ngược 22,5W cũng giúp thiết bị linh hoạt hơn trong những tình huống thực tế.

Về nhiếp ảnh, Redmi Note 15 series duy trì hai hướng tiếp cận với camera 108MP ở các phiên bản tiêu chuẩn và camera 200MP thế hệ thứ tư ở các phiên bản Pro. Cảm biến 200MP mới kết hợp phần cứng nâng cấp và thuật toán giúp cải thiện độ chi tiết, khả năng chụp đêm và dải tương phản. Hệ thống AI chỉnh sửa ảnh phong phú như AI Creativity Assistant, AI Beautify, AI Erase Pro hay Dynamic Shots,...

Rẻ nhất trong dải sản phẩm không đâu khác chính là Redmi Note 15. Máy sở hữu pin 6.000mAh, màn hình AMOLED 6,77-inches độ phân giải Full HD+, kính bảo vệ độ bền cao và chuẩn kháng bụi nước IP64. Camera chính 108MP đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh thường ngày, trong khi vi xử lý MediaTek Helio G100-Ultra tập trung vào sự ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Còn đứng đầu Redmi Note 15 series là Redmi Note 15 Pro+ 5G, phiên bản thể hiện rõ nhất triết lý "kẻ hủy diệt" trong phân khúc. Máy sở hữu pin 6.500mAh đi kèm sạc nhanh 100W HyperCharge, màn hình 6,83-inches 1.5K CrystalRes AMOLED, camera 200MP mới và kính Gorilla Glass Victus 2. Snapdragon 7s Gen 4 giúp thiết bị tiệm cận nhóm cận cao cấp cả về hiệu năng lẫn khả năng xử lý AI.

Với nhiều đột phá, Redmi Note 15 series nhiều khả năng sẽ "bùng nổ" trong phân khúc smartphone tầm trung dịp đầu năm 2026. Hiện, chưa có thông tin chính thức về giá bàn, nhưng có thể hình dung thông qua giá của Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G và Redmi Note 14 Pro+ 5G là từ 4,99 - 10,99 triệu đồng khi mới ra mắt.