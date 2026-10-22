Oppo chuẩn bị tung smartphone màn hình siêu rộng với siêu pin 8000 mAh

Trong vài tuần qua, nhiều thông tin về mẫu điện thoại thông minh màn hình rộng của Oppo đã bị rò rỉ. Theo tài khoản Digital Chat Station, mẫu điện thoại màn hình rộng từ Oppo sẽ có tên gọi là Oppo Reno X. Theo đó, điện thoại sẽ sở hữu viên pin với dung lượng lên tới 8.000mAh. Trước đó, nguồn tin cho rằng thiết bị sẽ đi kèm viên pin 7.000mAh.

Thông tin rò rỉ mới nhất cũng cho biết điện thoại màn hình rộng của Oppo sẽ được trang bị chip Dimensity 9600M. Ngoài ra, hai cảm biến 200MP trong hệ thống camera sau sẽ là các dòng ISOCELL HPE và HP5 của Samsung.

Ảnh minh họa.

Oppo Reno X được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình phẳng 6,35 inch với tần số quét 120Hz cùng tỷ lệ khung hình 16:9 hoặc 16:10. Đây là tỷ lệ khung hình khá rộng, không phổ biến trên smartphone. Hiện tại, đa số smartphone có tỷ lệ khung hình 19.5:9 và 20:9.

Những năm gần đây, đa số smartphone màn hình phẳng đều ưu tiên thiết kế chiều rộng hẹp lại để thoải mái sử dụng hơn. Với tỷ lệ khung hình mới này, Oppo Reno X sẽ tạo điểm nhấn khác biệt hoàn toàn so với các "đối thủ".

Thông tin về mẫu smartphone này vẫn còn khá hạn chế, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.