Top 5 máy tính xách tay đang được giảm giá đậm cuối tháng 10

Thị trường máy tính xách tay cuối tháng 10 ghi nhận nhiều chương trình giảm giá, từ dòng laptop văn phòng phục vụ học tập, làm việc đến máy gaming dành cho nhu cầu giải trí và xử lý đồ họa. Mức chênh lệch giữa giá niêm yết và giá bán thực tế có thể lên tới vài triệu đồng, tùy mẫu máy và nhà bán lẻ.

Dưới đây là 5 laptop đang được giảm nhiều nhất trong khoảng thời gian này.

1. HP 250R G9 C40LJAT: Giảm tới 7,5 triệu đồng

Giá tham khảo: khoảng 20,99 triệu đồng

Với người thường xuyên xử lý văn bản, làm báo cáo, quản lý dữ liệu hoặc họp trực tuyến, HP 250R G9 C40LJAT là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm laptop văn phòng màn hình lớn. Sản phẩm sử dụng bộ xử lý Intel Core 5 120U, RAM 8GB DDR4 và SSD 512GB, đáp ứng các tác vụ làm việc phổ biến mà không đòi hỏi card đồ họa rời.

HP 250R G9 C40LJAT.

Màn hình 15,6 inch Full HD có lớp phủ chống chói, tạo không gian hiển thị rộng khi làm việc với bảng tính hoặc mở nhiều cửa sổ. Máy cũng có cảm biến vân tay, hỗ trợ đăng nhập thuận tiện hơn.

Điểm người mua cần lưu ý là RAM 8GB có thể trở thành giới hạn khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc hoặc xử lý các tệp dữ liệu lớn. Nếu công việc chủ yếu gồm trình duyệt, Word, Excel và phần mềm văn phòng, cấu hình này vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản. Trọng lượng khoảng 1,74kg cũng phù hợp hơn với người thường đặt máy tại bàn làm việc hoặc ít di chuyển.

2. Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y9003VVN: Giảm 10 triệu đồng

Giá tham khảo: 26,99 triệu đồng

Không giống những mẫu máy tập trung vào công việc văn phòng, Lenovo LOQ 15IRH11E hướng đến các game thủ hoặc những người cần hiệu năng đồ họa cao hơn. Máy được trang bị Intel Core 5 205H, RAM 8GB, SSD 512GB và card đồ họa rời NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB.

Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y9003VVN.

Màn hình 15,3 inch với độ phân giải WUXGA và tần số quét 165Hz cũng là lợi thế khi chơi các tựa game có nhịp độ nhanh.

Mức giảm hiện tại giúp người mua tiết kiệm khoảng 10 triệu đồng so với giá niêm yết. Tuy nhiên, người dùng nên kiểm tra khả năng nâng cấp RAM và chi phí phát sinh. Ngoài ra, laptop gaming thường có kích thước, trọng lượng và mức tiêu thụ điện cao hơn dòng văn phòng phổ thông. Vì vậy, đây là lựa chọn hợp lý hơn với người ưu tiên hiệu năng thay vì chỉ cần một chiếc máy nhẹ để mang đến lớp học hay văn phòng.

3. ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ632W: Giảm tới 7,5 triệu đồng

Giá tham khảo: khoảng 19,49 triệu đồng

Với người cần một chiếc laptop phục vụ cả công việc lẫn học tập, ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ632W nằm ở nhóm sản phẩm có cấu hình hướng đến nhu cầu sử dụng phổ thông. Máy sử dụng Intel Core 5 320, RAM 8GB DDR5 và SSD 512GB, đi cùng màn hình 15,6 inch FHD với viền siêu mỏng.

ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ632W.

Màn hình 15,6 inch là ưu điểm với những người dùng thường làm việc cùng bảng tính, đọc tài liệu dài hoặc học trực tuyến. Tuy nhiên, RAM 8GB của laptop có thể hạn chế khả năng đa nhiệm nặng, đặc biệt khi chạy đồng thời nhiều tab trình duyệt và phần mềm chỉnh sửa ảnh.

4. ASUS Vivobook 14 X1404MA-EB028W (Giảm tới 9,1 triệu đồng)

Giá tham khảo: khoảng 22,89 triệu đồng

Nếu thường xuyên mang máy đến công ty, trường học hoặc quán cà phê, ASUS Vivobook 14 X1404MA-EB028W có lợi thế nhờ màn hình 14 inch và trọng lượng khoảng 1,4kg. Máy trang bị bộ xử lý Intel Core 5 320, RAM 16GB DDR5 và SSD 512GB. Cấu hình này cho phép người dùng thoải mái mở nhiều tab, làm việc với tài liệu lớn hoặc chuyển đổi giữa các ứng dụng.

ASUS Vivobook 14 X1404MA-EB028W.

Tất nhiên, màn hình 14 inch giúp laptop Asus tăng tính cơ động nhưng không rộng bằng loại 15,6 inch nên người dùng làm bảng tính lớn hoặc cần hiển thị nhiều cửa sổ có thể phải sử dụng thêm màn hình ngoài. Card đồ họa tích hợp Intel Graphics cũng cho thấy máy phù hợp hơn với công việc văn phòng, học tập, lập trình cơ bản và giải trí thông thường thay vì chơi game nặng hoặc dựng hình 3D chuyên sâu.

5. HP 250R G10 C3SH6AT (Giảm tới 7,5 triệu đồng)

Giá tham khảo: khoảng 20,99 triệu đồng

HP 250R G10 C3SH6AT là phương án khác dành cho những người dùng cần laptop màn hình lớn để xử lý công việc hằng ngày. Máy sử dụng chip Intel Core 5 120U, RAM 8GB DDR4, SSD 512GB và đồ họa tích hợp Intel Graphics. Màn hình 15,6 inch Full HD IPS có lớp phủ chống chói, phù hợp với việc đọc tài liệu, soạn thảo văn bản và làm việc cùng bảng tính.

HP 250R G10 C3SH6AT.

Với cấu hình này, máy thích hợp cho các tác vụ văn phòng phổ biến. Với những người dùng thường xuyên phải làm việc với dữ liệu lớn hoặc nhiều ứng dụng cùng lúc nên cân nhắc khả năng nâng cấp.