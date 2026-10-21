Huawei Mate X8 hé lộ hai nâng cấp đáng mong chờ trước thềm ra mắt

Huawei đang chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập mới mang tên Mate X8 tại thị trường Trung Quốc. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ có nhiều cải tiến về màn hình, hệ thống máy ảnh và dung lượng pin, đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng dòng vi xử lý Kirin tự phát triển của hãng.

Theo thông tin từ tài khoản Bai Ze Guan Shan trên mạng xã hội Trung Quốc, Mate X8 dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 11, cùng với thương hiệu con mới mang tên Xingmang. Tuy nhiên, do lịch trình của thương hiệu mới vẫn chưa rõ ràng, thời điểm công bố chính thức có thể thay đổi.

Mate X8 được cho là sẽ sở hữu màn hình phụ bên ngoài kích thước 6.5 inch và màn hình gập bên trong 8.15 inch. Đặc biệt, nhà sản xuất đang xem xét một biến thể màn hình tối ưu hóa khả năng bảo mật quyền riêng tư, nhằm phục vụ đối tượng người dùng doanh nhân, giúp hạn chế việc lộ thông tin khi làm việc ở nơi công cộng. Thiết kế tổng thể của máy vẫn giữ nguyên ngôn ngữ gập quen thuộc của dòng Mate X, cùng cụm camera sau hình tròn.

Về khả năng chụp ảnh, Mate X8 có thể trang bị cảm biến chính SC595 với độ phân giải 50 megapixel và kích thước 1/1.28 inch, đi kèm ống kính khẩu độ thay đổi và mảng lọc màu RYYB truyền thống của Huawei. Ngoài ra, máy cũng tích hợp camera ống kính tiềm vọng 50 megapixel hỗ trợ chụp ảnh thu phóng.

Dung lượng pin của Mate X8 được nâng cấp đáng kể, dự kiến vượt mức 6,000 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu năng lượng cho cả hai màn hình lớn và các tác vụ xử lý nặng. Sản phẩm sẽ được cung cấp sức mạnh bởi hai phiên bản chip xử lý Kirin 9050 và Kirin 9050 Pro, tạo sự phân biệt giữa các phiên bản cấu hình khác nhau.

Huawei Mate X8 sẽ nhắm đến phân khúc điện thoại gập cao cấp. Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như thông số cấu hình chi tiết của sản phẩm này.