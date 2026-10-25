Nam YouTuber gập iPhone Duo 11.000 lần để thử thách độ bền và cái kết

Một YouTuber công nghệ khiến dân mạng chú ý khi sử dụng máy chuyên dụng để gập mở chiếc iPhone Duo tới 11.000 lần, trong đó có 1.000 lần ở nhiệt độ âm 20 độ C. Kết quả cho thấy bản lề vẫn hoạt động trơn tru, nhưng màn hình đã xuất hiện những thay đổi đáng chú ý.

Thử thách độ bền của iPhone Duo

Theo trang Dexerto, YouTuber công nghệ Tim Pan mới đây đã thực hiện một bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt đối với iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple.

iPhone Duo sở hữu thiết kế màn hình kép, với màn hình bên ngoài 5,4 inch và màn hình chính 7,6 inch khi mở ra. Thiết kế này giúp người dùng có thêm không gian xem video, giải trí và thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.

Tuy nhiên, khả năng chịu đựng của màn hình và bản lề sau hàng nghìn lần gập mở vẫn là vấn đề khiến nhiều người quan tâm.

Tim Pan muốn kiểm tra độ bền màn hình gập của iPhone Duo.

Để kiểm tra độ bền của iPhone Duo, Tim Pan sử dụng một chiếc máy chuyên dụng có khả năng tự động gập mở điện thoại, qua đó đánh giá khả năng chịu đựng của màn hình và bản lề. Sau đó, anh so sánh một chiếc iPhone Duo mới nguyên với chiếc đã trải qua 500 lần gập mở.

Kết quả cho thấy nếp gấp nằm giữa màn hình đã trở nên rõ hơn. Tuy nhiên, nam YouTuber nhận định sự khác biệt này khó nhận thấy trong quá trình sử dụng thông thường, đặc biệt khi màn hình đang bật.

Tiếp theo, nhóm thử nghiệm sử dụng máy chuyên dụng để liên tục gập mở iPhone Duo 10.000 lần ở nhiệt độ phòng.

Chưa dừng lại, thiết bị tiếp tục phải trải qua thêm 1.000 lần gập mở ở nhiệt độ âm 20 độ C, nhằm kiểm tra khả năng chịu đựng của bản lề trong điều kiện khắc nghiệt.

Đáng ngạc nhiên, sau tổng cộng 11.000 lần gập mở, cơ chế bản lề vẫn hoạt động bình thường, không xuất hiện dấu hiệu suy giảm chức năng.

"Sau 10.000 lần gập liên tục ở nhiệt độ phòng và thêm 1.000 lần ở âm 20 độ C, chúng tôi xác nhận rằng bản lề vẫn rất mượt mà. Cơ chế hỗ trợ mở máy vẫn hoạt động như ngày đầu tiên", Tim Pan chia sẻ.

Kết quả này khiến nam YouTuber ấn tượng với độ hoàn thiện cơ học của chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple.

Màn hình lộ nếp gấp sâu hơn, bụi và cát có thể lọt vào bản lề

Dù vượt qua bài kiểm tra về khả năng gập mở, iPhone Duo không hoàn toàn giữ được trạng thái ban đầu.

Theo Tim Pan, sau hàng nghìn lần đóng mở, nếp gấp ở giữa màn hình trở nên sâu và dễ nhận thấy hơn so với thiết bị mới.

Ngoài ra, nam YouTuber phát hiện những vật thể nhỏ như tóc, bụi hoặc hạt cát có khả năng lọt vào khu vực bản lề ở một số góc nhất định. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ bền của những thiết bị sử dụng cơ chế gập.

Tuy nhiên, trong phạm vi bài thử nghiệm, Tim Pan chưa ghi nhận tình trạng bản lề bị hỏng hoặc mất khả năng đóng mở.

Nam YouTuber còn bẻ ngược thiết bị, qua đó đánh giá khả năng chịu lực của phần khung máy. Kết quả khiến anh rất hài lòng về độ bền của sản phẩm.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là kết quả từ một bài kiểm tra độc lập, chưa đủ để khẳng định độ bền của mọi thiết bị iPhone Duo sau nhiều năm sử dụng thực tế.