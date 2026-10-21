Samsung dự kiến ra 6 điện thoại gập Galaxy Z 2027

Theo TheGalox_, tài khoản nổi tiếng trong giới rò rỉ, loạt sản phẩm Galaxy Z 2027 sẽ có số lượng phiên bản nhiều nhất từ trước đến nay với 6 mẫu, nâng cấp về dung lượng pin, độ mỏng và trọng lượng.

Trong đó, ngoài ba model quen thuộc là Galaxy Z Flip9, Z Fold9, Z Fold9 Ultra, Samsung dự kiến công bố một số mẫu mới như Z Fold 9 Pro, Z TriFold 2 - điện thoại gập ba thế hệ tiếp theo, và Galaxy Z Slide - smartphone trang bị màn hình cuộn độc đáo.

Sự xuất hiện của Galaxy Z Slide thu hút sự chú ý từ giới công nghệ. Ý tưởng về điện thoại cuộn từng được một số hãng thử nghiệm từ năm 2020-2021, như LG Rollable hay Oppo X. Bằng sáng chế của Samsung cho thấy thiết bị có kiểu dáng dạng thanh thông thường như Galaxy S26 Ultra, nhưng màn hình có thể trượt cuộn ra phía sau và mở rộng diện tích hiển thị khi kích hoạt.

Ảnh mô phỏng thiết bị màn hình cuộn theo bằng sáng chế năm 2021 của Samsung. Ảnh: LetsGoDigital

Bên cạnh đó, việc Samsung vẫn ra mắt Galaxy Z TriFold 2 cho thấy hãng không từ bỏ phân khúc gập ba. Hãng lần đầu công bố sản phẩm và bán giới hạn từ cuối năm 2025 nhằm đối đầu Mate XT của Huawei. Hãng Trung Quốc cũng chuẩn bị công bố Mate XT 2 cuối tháng 10.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold9 dự kiến có thêm phiên bản Pro, tiếp nối chiến lược phân cấp dòng Z của hãng.

Tuy nhiên, theo PhoneArena, kế hoạch nhân đôi số phiên bản của Samsung cũng gây nhiều lo ngại trong bối cảnh thị trường đối mặt với thách thức từ cuộc khủng hoảng chip nhớ và chi phí linh kiện tăng cao. Các mẫu máy gập cao cấp mới của Samsung nhiều khả năng vượt mốc 2.000 USD.

Dù vậy, việc Apple tham gia thị trường với iPhone Duo cùng hợp đồng cung ứng màn hình gập nhiều năm ký với Samsung cho thấy phân khúc thiết bị màn hình gập đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất.