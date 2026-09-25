Trình làng Oppo Find X10 Pro Max với 3 camera 200MP đỉnh cao

Oppo vừa chính thức trình làng mẫu smartphone cao cấp mới nhất của mình, chiếc Find X10 Pro Max. Thiết bị này được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro mới, tương tự như mẫu Vivo X500 Pro Max vừa ra mắt.

Tuy nhiên, Oppo Find X10 Pro Max lại vượt trội hơn "đối thủ" cạnh tranh trực tiếp về mặt camera khi sở hữu tới ba cảm biến 200MP ở mặt lưng. Camera chính 24mm sử dụng cảm biến loại 1/1,3 inch với khẩu độ f/1.5 và chống rung quang học (OIS) 2 trục; camera góc siêu rộng 13mm sử dụng cảm biến 1/1,56 inch, khẩu độ f/2.2, có lấy nét tự động và góc nhìn 124 độ; camera tele 70mm sử dụng cảm biến 1/1,56 inch khác, khẩu độ f/2.1 và OIS 2 trục. Camera tele có khả năng lấy nét ở khoảng cách gần 10cm để chụp ảnh cận cảnh - macro. Ở mức zoom 1x, Oppo tuyên bố camera chính có thể đạt dải nhạy sáng (dynamic range) lên tới 17 stop.

Oppo Find X10 Pro Max.

Mặt trước máy là camera selfie 50MP có hỗ trợ lấy nét tự động. Oppo Find X10 Pro Max sở hữu viên pin 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperVOOC 80W và sạc không dây 50W. Pin được thiết kế để duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng.

Điện thoại được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1272x2772 pixel, tần số quét 144Hz (chỉ dành cho một số tựa game nhất định, còn lại là 120Hz trên toàn hệ thống), tốc độ lấy mẫu cảm ứng 288Hz và độ sáng tối đa 2.000 nit.

Find X10 Pro Max chạy giao diện ColorOS 17 dựa trên nền tảng Android 17. Máy đạt các chứng nhận IP66, IP68 và IP69 về khả năng kháng bụi và nước.

Oppo Find X10 Pro Max có độ bền cao.

Sản phẩm có các tùy chọn màu sắc: Trắng Mặt Trăng (Moon White), Cam Ấm (Warm Orange) và Titan Sáng (Light Titanium). Máy có kích thước 161,32 x 76,57 x 8,4mm và trọng lượng 233g (bản màu Trắng Mặt Trăng) hoặc 235g (các bản màu Cam Ấm và Titan Sáng).

3 màu của Oppo Find X10 Pro Max.

Giá đặt trước của Oppo Find X10 Pro Max khởi điểm từ 6.799 Nhân dân tệ (khoảng 26,3 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Nếu muốn sở hữu phiên bản có dung lượng 512GB, người dùng cần chi trả 7.499 Nhân dân tệ (khoảng 29 triệu đồng). Phiên bản RAM 16GB/ ROM 512GB... ...là 7.999 Nhân dân tệ (khoảng 30,9 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất với cấu hình 16GB/1TB có giá 8.999 Nhân dân tệ (34,8 triệu đồng).

Các đơn đặt hàng trước sẽ bắt đầu được giao hàng từ ngày 24/9.