Người mẹ ngoài 60 tuổi nghiện phim ngắn AI, mỗi ngày xem tới 15 tiếng khiến con cái bất lực

Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi tại Hồng Kông (Trung Quốc) khiến gia đình lo lắng khi dành tới 15 tiếng mỗi ngày để xem các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Dù được con cái nhiều lần khuyên nhủ, bà vẫn không thể ngừng xem, thậm chí lúc ăn uống, nấu nướng hay đi vệ sinh cũng không rời điện thoại.

Người mẹ quá say mê phim ngắn AI

Theo trang HK01, mới đây có một người Hồng Kông hiện sinh sống tại châu Âu đăng bài trên nền tảng Threads, chia sẻ tình trạng mẹ mình nghiện xem phim ngắn AI của Trung Quốc tới mức báo động.

Người này cho biết mẹ đã ngoài 60 tuổi, bắt đầu tiếp xúc với các bộ phim ngắn AI trên mạng từ vài tháng trước. Kể từ đó, bà ngày càng say mê loại hình giải trí này, đến mức dành từ 13-15 tiếng mỗi ngày để xem phim.

Người mẹ nghiện xem phim ngắn AI.

Những nội dung mà người mẹ yêu thích thường xoay quanh các câu chuyện như chàng trai nghèo bất ngờ đổi đời trở nên giàu có chỉ sau một đêm, hay những màn trả thù lật ngược tình thế đầy kịch tính. Bà xem đủ thể loại, từ phim hiện đại đến cổ trang.

Theo lời người con, việc xem phim gần như chiếm trọn cuộc sống thường ngày của người mẹ. Ngay khi thức dậy, bà đã mở điện thoại và chỉ ngừng xem khi chuẩn bị đi ngủ.

Đáng chú ý, người mẹ còn xem phim trong mọi hoạt động, từ đi ăn uống bên ngoài, nấu bữa sáng, chuẩn bị bữa tối, giặt quần áo cho đến lúc đi vệ sinh. Bà thường xuyên đeo tai nghe, gần như không tháo ra trong suốt cả ngày. Thậm chí, khi con cái trò chuyện, bà chỉ gật đầu qua loa để tiếp tục xem phim.

Con cái bất lực tìm cách giúp mẹ

Người đăng bài cho biết đã nhiều lần giải thích với mẹ về những ảnh hưởng có thể xảy ra khi xem quá nhiều phim ngắn AI. Anh còn ví kiểu giải trí này như một thứ "thuốc phiện tinh thần", bởi người xem dễ bị cuốn vào những tình tiết kịch tính liên tiếp và khó dừng lại.

Tuy nhiên, mọi lời khuyên dường như không có tác dụng. Dù nhận ra các bộ phim thường có nội dung lặp đi lặp lại, nhân vật quen thuộc và tình tiết dễ đoán, người mẹ vẫn tiếp tục xem.

Người con đoán mẹ mình có thể bị thu hút bởi cảm giác kiểm soát và đoán trước mọi diễn biến trong phim, khi các nhân vật liên tục trải qua những màn đổi đời hoặc chiến thắng đầy thỏa mãn.

Không biết phải làm thế nào, người này quyết định lên mạng cầu cứu: "Có ai nghĩ ra cách giúp mẹ tôi tỉnh ra không?".

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Dân mạng chia sẻ rằng cha mẹ hoặc người thân lớn tuổi trong gia đình họ cũng đang gặp tình trạng tương tự.

"Mẹ tôi bây giờ suốt ngày xem những bộ phim tranh giành tài sản, ngày nào cũng khóc lóc, tức giận theo nhân vật", một người chia sẻ.

Một người khác cho biết mẹ và dì của mình cũng mải mê xem phim đến mức quên ăn, quên ngủ.

Trước tình trạng trên, dân mạng đề xuất người con nên giúp mẹ tìm kiếm những hoạt động giải trí khác, chẳng hạn tham gia câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, gặp gỡ bạn bè hoặc tăng cường giao tiếp bên ngoài. Số khác gợi ý điều chỉnh nội dung đề xuất bằng cách đánh dấu "không quan tâm" đối với các video phim ngắn AI.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng con cái không nên can thiệp quá sâu vào sở thích của cha mẹ, bởi điều này có thể khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng.

Tóm lại, câu chuyện của người mẹ ngoài 60 tuổi nghiện xem phim ngắn AI tới 15 tiếng mỗi ngày làm dấy lên những lo ngại về tác động của loại hình giải trí này đối với đời sống sinh hoạt và các mối quan hệ gia đình. Việc sử dụng công nghệ thiếu kiểm soát có thể khiến người xem dần xa rời những hoạt động và kết nối ngoài đời thực.