Thêm một smartphone pin 8.000mAh ra lò, sạc nhanh 45W và hỗ trợ sạc ngược

Oppo vừa công bố smartphone A7 Pro 5G với pin dung lượng 8.000mAh. Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 6360 Max 5G, kết hợp RAM 6GB hoặc 8GB và bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Thiết bị chạy hệ điều hành ColorOS 16 trên nền tảng Android 16, hỗ trợ kết nối 5G và mở rộng bộ nhớ bằng thẻ microSD dung lượng tối đa 2TB.

Mẫu smartphone pin 8.000mAh mới trên thị trường.

Màn hình của A7 Pro 5G có độ phân giải Full HD+ 2.372 x 1.080 pixels, hiển thị 1 tỷ màu và độ sáng tối đa 1.400 nit. Tấm nền AMOLED hỗ trợ tần số quét 120 Hz, chiếm 92,8% diện tích mặt trước theo công bố của hãng.

Về camera, máy có camera trước 50MP, khẩu độ f/2.1. Camera selfie này có góc nhìn 100 độ, hỗ trợ tự động chuyển đổi giữa mức thu phóng 1x và 0,6x khi chụp ảnh nhóm. Các tính năng xử lý ảnh tích hợp AI gồm Tỏa sáng chân dung AI, Ghép ảnh sáng tạo AI và AI Popout 2.0. Còn hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50MP (khẩu độ f/1.9) và camera phụ 2MP (khẩu độ f/2.4).

Sản phẩm được trang bị pin 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W và sạc ngược có dây công suất tối đa 10W. Theo công bố của hãng, pin giữ được hơn 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc. Máy cũng tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi Glacier VC diện tích 4.300mm², công nghệ tăng cường kết nối mạng và tối ưu hiệu năng khi chơi game.

Thiết bị có khung viền nhựa, mặt lưng thủy tinh hữu cơ, độ dày 8,8mm và trọng lượng khoảng 205g. Phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB có giá 13,49 triệu đồng; bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 256GB có giá 14,49 triệu đồng; trong khi phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB được bán với giá 15,49 triệu đồng.