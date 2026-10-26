Tốn 10.000 USD, suýt mất nhà vì tin 'Bon Jovi trên mạng'

"Tôi vô cùng đau lòng", Pickett, sống ở Louisiana (Mỹ), nói với Fox News Digital. "Tôi luôn sẵn sàng đặt niềm tin nhiều lần, nhưng anh ta cho tôi quả đắng".

Câu chuyện của Pickett được giới thiệu trong phim tài liệu Super Scam Me của National Geographic, trong đó nhà báo Mariana van Zeller thâm nhập điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến. "Chúng ta đang sống trong thời đại lừa đảo", van Zeller nói. "Đặc biệt, lừa đảo tình cảm là hình thức tội phạm tài chính phát triển nhanh nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất. Giờ là lúc cần nâng cao nhận thức".

Leslie Pickett. Ảnh: Facebook/Leslie Pickett

Pickett kể tình cờ nhìn thấy tài khoản Facebook "tích xanh" của ngôi sao Bon Jovi vào cuối năm 2024 và bình luận trên một bài đăng. Khoảng 5 phút sau, cô thấy tài khoản tương tự, nhưng không có dấu xác minh gửi lời mời kết bạn.

"Ông ấy trả lời các câu hỏi của tôi rất chu đáo, nên tôi tưởng thật", cô nói. "Tôi không am hiểu lắm về những dấu tích. Tôi có chút nghi ngờ, nhưng thôi, phụ nữ có quyền mơ ước mà".

Theo Pickett, "Jovi muốn kết nối với người hâm mộ theo cách cá nhân" và "tài khoản sẽ bị người quản lý đóng nếu bị phát hiện", nên phải nhắn tin bí mật. Cả hai nhắn cho nhau nhiều lần mỗi ngày và mỗi đêm, cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc và sở thích chung.

Pickett đánh giá người nhắn tin với mình nhớ rõ từng chi tiết trong những cuộc trò chuyện đầu tiên, thỉnh thoảng gửi hoa đến nhà, thường xuyên gửi ảnh và video về "buổi biểu diễn", vài lần nói "anh yêu em", hay thậm chí nói đã gửi đơn ly hôn vợ nhưng đang giữ kín để bảo vệ hình ảnh trước công chúng. Cô không biết bên kia là một kẻ lừa đảo sử dụng AI để đóng vai ngôi sao nhạc rock.

Một lần, Pickett cho người em họ xem ảnh và video đã nhận. Ban đầu, người này nghi ngờ, nói không bao giờ có chuyện Bon Jovi lại có mối quan hệ bí mật với một người hâm mộ. Thế nhưng, sau khi xem ảnh, người này cũng phải thốt lên: "Đúng là anh ấy! Không nghi ngờ gì nữa".

Pickett cảm thấy hạnh phúc khi được thần tượng để mắt. "Cảm giác như đang nói chuyện với người bạn thân nhất vậy", cô kể. "Anh ấy nói muốn gặp gỡ một người bình thường, không muốn những kẻ ham danh vọng, tiền bạc và những thứ tương tự. Mỗi lần nói chuyện, tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cầu nguyện đó đúng là anh ấy".

Vài tháng sau, kẻ giả mạo bắt đầu "vòi vĩnh" số tiền đầu tiên. Khi Jovi sắp có một buổi biểu diễn độc quyền ở Nashville, Pickett đặt mua vé nhưng không được. "Khi tôi kể, anh ấy đề nghị một buổi gặp gỡ thông qua người quản lý, sau đó đưa địa chỉ email và hướng dẫn trả tiền, nhưng là tiền số", Pickett cho hay. "Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe đến từ crypto".

Dù hoài nghi, Pickett vẫn làm theo. Thay vì website chuyển tiền từ các dịch vụ uy tín, cô được hướng dẫn đến trang "lạ" với lý do "thường xuyên bị hack". Ban đầu, cô chuyển khoản nhỏ, 100-150 USD, nhưng nhận thông báo giao dịch thất bại. Kẻ mạo danh sau đó hướng dẫn tăng số tiền, sử dụng nhiều phương thức như Venmo, PayPal, Cash App và tiền điện tử. Khi một cách không thành công, cô thử cách khác, thậm chí thức trắng đêm tìm cách chuyển tiền.

"Tôi thấy mọi thứ đều bình thường, cho đến khi nhận ra tiền không được hoàn trả vào tài khoản của mình", Pickett nói.

Theo Pickett, sự nghi ngờ vẫn "chưa đủ lớn", khi kẻ gian liên tục gửi ảnh và video độ chân thật cao. "Có lần, tôi bảo anh ấy: Hãy kéo tai phải, nheo mắt và lè lưỡi ra. Trong vòng năm phút, video được gửi đến và tôi không thể phân biệt. AI giỏi đến mức đó đấy".

Nhà báo Van Zeller đã xem qua những video mà kẻ gian gửi cho Pickett, cũng như một số nạn nhân đang "hẹn hò" với George Clooney, Brad Pitt, Keanu Reeves... "Từng có những video rất tệ, nhưng sự tiến bộ của AI khiến nội dung giờ trông rất thật", Zeller nhận xét. "Nó không còn là video deepfake bị bóp méo, dễ nhận biết. Chúng trông chuyên nghiệp, đáng tin".

Tháng 7/2025, kẻ lừa đảo nói với Pickett rằng hắn sẽ bay đến Louisiana để gặp gỡ người hâm mộ, đồng thời gửi ảnh đang ngồi ở một bàn trong khách sạn mà cô từng đến. Đèn, đồ nội thất, thảm, dụng cụ ăn uống và thậm chí cả vòng giữ khăn ăn đều trùng khớp. Khi gọi video, kẻ này nói vài câu rồi đột ngột cúp máy, nói đã bị quản lý ngăn chặn vì cô ghi âm cuộc gọi, từ chối cho phép gặp trực tiếp.

Kẻ này sau đó gợi ý Pickett có thể "trả thêm tiền" cho người quản lý để được sắp xếp cuộc gặp thứ hai. Lần này, hắn yêu cầu một khoản tiền số lớn hơn nhiều. "Lúc này, tim tôi như thắt lại, vì tôi đã biết mình bị lừa", Pickett ngậm ngùi.

Pickett liên hệ với Van Zeller và nhờ một cựu hacker truy tìm địa chỉ IP của kẻ lừa đảo. Người này đã giăng bẫy, dụ đối tượng nhận thêm Bitcoin. Dữ liệu IP dẫn đến Lagos (Nigeria).

Cho đến khi biết mình bị lừa, Pickett đã mất hơn 10.000 USD (260 triệu đồng), rơi vào cảnh nợ nần, đến mức ngôi nhà đứng trước nguy cơ bị tịch thu. Giờ đây, cô làm việc toàn thời gian để gây dựng lại tài chính, nhưng thừa nhận tổn thương tinh thần khiến bản thân khó tin tưởng người khác.

"Nó tàn phá gia đình, làm tôi khánh kiệt và tổn thương cảm xúc. Tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua những gì mình đã chịu đựng", Pickett nói thêm.

Theo AP, công nghệ AI khiến chiêu lừa tình cảm khó nhận biết hơn khi giúp kẻ gian tạo ảnh, tin nhắn và giọng nói giống người thật. Thay vì sử dụng danh tính giả dễ phát hiện, chúng xây dựng hồ sơ trực tuyến nhất quán, duy trì hội thoại tự nhiên và cá nhân hóa cách tiếp cận từng nạn nhân, sau đó tạo video hoặc giả giọng để củng cố lòng tin trong các cuộc gọi.

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) hồi tháng 4, lừa đảo tình cảm khiến người Mỹ mất gần 1,5 tỷ USD trong năm 2025. Số liệu từ cảnh sát Anh đầu năm cũng cho thấy, nước này thiệt hại 106 triệu bảng Anh vì lừa đảo tình cảm năm 2024. Tổng cộng gần 10.000 vụ được báo cáo với mức thiệt hại trung bình của mỗi nạn nhân 11.000 bảng Anh. Mục tiêu là những người ở độ tuổi trung niên giàu có nhưng cô đơn.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, người dùng không nên chỉ dựa vào hình ảnh, giọng nói hoặc cách trò chuyện để xác minh danh tính người quen trên mạng. Thay vào đó, cần xác minh qua kênh độc lập, không chuyển tiền cho người quen qua mạng và tham khảo ý kiến người thân trước khi đưa ra quyết định tài chính.