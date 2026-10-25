Ra mắt điện thoại gập tích hợp trợ lý AI, giá chỉ 2,7 triệu đồng

HMD Global vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại nắp gập HMD 2660 Flip Senior Edition, nhắm đến đối tượng người cao tuổi. Điểm nổi bật của phiên bản này là sự xuất hiện của trợ lý AI mang tên Mary, được phát triển hợp tác với inTouch, một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cuộc gọi AI cho người lớn tuổi.

HMD 2660 Flip Senior Edition giữ phong cách thiết kế cổ điển nhưng tích hợp nhiều tính năng hiện đại để hỗ trợ giao tiếp. Người dùng có thể dễ dàng kết nối với Mary thông qua phím gọi trên menu chính mà không cần cài đặt ứng dụng hay ghi nhớ số điện thoại.

Trợ lý AI này được thiết kế để giao tiếp bằng ngôn ngữ đơn giản, nói chậm rãi và có khả năng kiên nhẫn chờ đợi trong các khoảng lặng dài. Mary có thể ghi nhớ các chi tiết từ các cuộc trò chuyện trước, giúp người dùng thảo luận về lịch sử, thiên nhiên, kể chuyện hoặc chơi các trò chơi luyện trí nhớ. Quá trình kích hoạt trợ lý này rất đơn giản, chỉ cần quét mã QR đi kèm hoặc truy cập trang web hỗ trợ.

Về mặt phần cứng, HMD 2660 Flip Senior Edition kế thừa nền tảng từ mẫu Nokia 2660 Flip ra mắt năm 2022. Máy sở hữu màn hình chính 2.8 inch chuẩn QVGA và màn hình phụ 1.77 inch QQVGA. Bên trong, thiết bị được trang bị vi xử lý Unisoc T107, RAM 64MB, bộ nhớ trong 128MB và chạy trên hệ điều hành S30+.

Camera sau có độ phân giải 0.3MP, viên pin dung lượng 1.450 mAh có thể tháo rời, sạc qua cổng USB-C và cho thời gian thoại lên tới 8.1 giờ. Máy có trọng lượng 136.4g, kích thước 198.9 x 55 x 19mm và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP54. Các kết nối cơ bản bao gồm Bluetooth 5.0, giắc cắm tai nghe 3.5mm, đài FM không cần cắm tai nghe, trình phát MP3, micro đôi và một loa ngoài.

HMD 2660 Flip Senior Edition hiện đang được bán trên cửa hàng trực tuyến của HMD tại Anh với mức giá 79,99 Bảng (khoảng 2,7 triệu đồng), bao gồm 5 giờ trò chuyện miễn phí đầu tiên với trợ lý Mary.

Sau khi hết thời gian dùng thử, người dùng sẽ phải trả 16,9 Bảng (khoảng 584.000 đồng) mỗi tháng để tiếp tục sử dụng dịch vụ này. Gói dịch vụ không tự động gia hạn để tránh phát sinh chi phí ngoài ý muốn. Nếu không đăng ký gói cước, thiết bị vẫn hoạt động bình thường như một chiếc điện thoại nắp gập truyền thống.