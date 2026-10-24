iPhone Duo bị nứt màn hình sau chưa đầy 20 lần gập, Apple phải đổi mới

Những chiếc iPhone Duo mới đã bắt đầu được giao đến tay khách hàng, nhưng một số người dùng đầu tiên đã báo cáo về các vấn đề liên quan đến màn hình. Theo thông tin từ MacRumors, một số thiết bị đã xuất hiện các vết nứt hoặc đường sáng dọc theo màn hình bên trong, đặc biệt là gần khu vực bản lề.

iPhone Duo vừa lên kệ đã gặp sự cố nghiêm trọng?

Các báo cáo về lỗi màn hình đã được ghi nhận từ nhiều quốc gia, bao gồm Úc, Mỹ, Canada và Trung Quốc. Theo báo cáo từ Digitaltrends, một người dùng tại Úc cho biết màn hình của anh bị nứt chỉ sau chưa đến 20 lần gập, mặc dù trước đó không có dấu hiệu hư hỏng nào. Apple đã thay thế thiết bị cho người dùng này, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định liệu đây có phải là một vấn đề phần cứng trên diện rộng hay chỉ là một số ít thiết bị bị lỗi.

Điểm hư hại được ghi nhận nhất quán trong các báo cáo là gần bản lề. Một người dùng trên Reddit đã đưa ra giả thuyết rằng màn hình bên trong có thể bị kẹp ở khu vực này. Các bình luận khác cũng đề cập đến khả năng do dung sai lắp ráp hoặc linh kiện bản lề bị lỗi, đặc biệt khi một số lỗi xảy ra khi điện thoại đang mở chứ không phải khi đóng.

Một số hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ.

Mặc dù một số người đánh giá đã thử gập iPhone Duo nhiều lần mà không gặp vấn đề gì, nhưng tình hình vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt khi thiết bị gập luôn là những sản phẩm khó khăn trong việc đảm bảo độ bền. Không có gì ngạc nhiên khi một số chiếc iPhone Duo thế hệ đầu tiên gặp sự cố, đặc biệt khi Samsung, một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực điện thoại gập, đã phải mất nhiều năm để hoàn thiện bản lề và cấu trúc màn hình qua các thế hệ Galaxy Z Fold.

Hiện tại, số lượng iPhone Duo bị lỗi vẫn chưa đủ để xác định đây là một lỗi thiết kế. Tuy nhiên, tình hình sẽ trở nên đáng lo ngại hơn nếu các lỗi khác tiếp tục xuất hiện tại cùng một vị trí bản lề khi sản phẩm đến tay nhiều người dùng hơn.

Vị trí bản lề trên những chiếc iPhone gập dường như đang có vấn đề.

Ở thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa công khai phản hồi về các báo cáo này. Cho đến khi có thêm thông tin hoặc nhiều trường hợp khác được ghi nhận, vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu đây chỉ là một lô điện thoại lỗi ban đầu hay là một vấn đề nghiêm trọng hơn.