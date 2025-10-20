"Ông lớn" sản xuất chip AI hốt bạc tỷ trong quý 3

Nhà máy đúc chip AI - TSMC, chuyên sản xuất chip cho Apple, Nvidia, Broadcom, AMD và Qualcomm đã chính thức đưa ra báo cáo lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ AI trong quý 3. Mức tăng lên tới gần 39,1%.

Cụ thể, TSMC đã đạt lợi nhuận ròng kỷ lục 452,3 tỷ USD Đài Loan (15 tỷ USD) trong quý 3. Doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận quý 3 của TSMC vượt dự báo

Kết quả này đã vượt mức dự đoán 417,7 tỷ USD Đài Loan của LSEG SmartEstimate. Dự báo của LSEG dựa trên ước tính của các nhà phân tích chứng khoán.

Ảnh minh họa.

Các nhà phân tích tại Morningstar cho hay, nhà máy đúc chip này đang rất bận rộn với các khách hàng hạng A, AI và nút quy trình 2nm mới nên việc áp thuế đối với các thiết bị xuất khẩu sang Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của TSMC.

Các thỏa thuận gần đây với ba khách hàng lớn sẽ mang lại cho TSMC doanh thu và lợi nhuận dồi dào trong tương lai gần.

Với dự đoán nhu cầu về chip AI sẽ tiếp tục tăng cao, TSMC đã tăng dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2025 và kỳ ​​vọng doanh thu sẽ tăng trưởng ở mức 30% trong năm nay. Công ty cho biết, mức chi tiêu vốn sẽ lên tới 42 tỷ USD trong năm nay.

Ảnh minh họa.

Rõ ràng, sức mạnh tài chính của TSMC hiện tại gắn liền với AI. Các thỏa thuận trung tâm dữ liệu khổng lồ giữa OpenAI và các nhà thiết kế chip như Nvidia, AMD và Broadcom đều dựa trên việc ba công ty này sản xuất số lượng chip khổng lồ. Cả ba đều là khách hàng của TSMC, vì vậy những giao dịch này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho TSMC trong những năm tới.

Ông C.C. Wei, Giám đốc điều hành của TSMC, phát biểu:

"Nhu cầu về AI thực sự vẫn rất mạnh mẽ - mạnh mẽ hơn chúng tôi nghĩ vào 3 tháng trước. Chúng tôi cũng rất vui khi thấy triển vọng liên tục tích cực từ khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi trực tiếp nhận được những tín hiệu rất mạnh mẽ từ khách hàng yêu cầu năng lực hỗ trợ doanh nghiệp của họ. Do đó, niềm tin của chúng tôi vào xu hướng AI ngày càng lớn."

Ông Wei khẳng định, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ ngăn cản TSMC kinh doanh tại Trung Quốc, các hoạt động kinh doanh AI vẫn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.