Honor MagicPad 3 Pro ra mắt: Tablet Android mạnh bậc nhất với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor vừa chính thức ra mắt chiếc tablet cao cấp mới nhất mang tên MagicPad 3 Pro, với thông số kỹ thuật ấn tượng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

MagicPad 3 Pro sở hữu màn hình LCD 13.3 inch với độ phân giải 3.2K, hỗ trợ HDR10 và độ sáng tối đa lên đến 1.100 nits. Màn hình này chiếm tới 91% diện tích mặt trước nhờ viền siêu mỏng, đồng thời được trang bị công nghệ AI giúp bảo vệ mắt khỏi hiện tượng mất nét và khô mắt. Với tần số quét cảm ứng lên đến 165Hz, tablet này cũng rất lý tưởng cho việc chơi game.

Honor MagicPad 3 Pro ra mắt

Về hiệu năng, MagicPad 3 Pro được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, mạnh mẽ nhất của Qualcomm hiện nay, kết hợp với RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong 512GB, tạo nên một trong những máy tính bảng mạnh mẽ nhất trên thị trường. Hệ thống tản nhiệt bằng thép không gỉ VC với diện tích tản nhiệt lên đến 65,485mm² giúp giữ cho thiết bị luôn mát mẻ.

Máy chạy trên giao diện MagicOS 6 dựa trên Android 16, đi kèm nhiều công cụ AI hữu ích. Viên pin dung lượng lớn 12.450 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc ngược 23W.

Các tính năng nổi bật khác bao gồm WiFi băng tần kép 7, Bluetooth 6, cổng USB Type-C 3.2 Gen 1, hệ thống tám loa với âm thanh không gian 3D, và công nghệ YOYO AI mới. Về khả năng chụp ảnh, MagicPad 3 Pro có camera chính 13MP, camera macro 2MP ở phía sau và camera 9MP ở mặt trước cho selfie và gọi video.

Các tính năng chính của Honor MagicPad 3 Pro

Honor MagicPad 3 Pro có ba tùy chọn màu sắc: Gold, Moon Shadow White và Starry Sky Gray. Giá bán cho từng phiên bản như sau:

- 12GB + 256GB: 3.799 Nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng)

- 12GB + 512GB: 4.399 Nhân dân tệ (khoảng 16,3 triệu đồng)

- 16GB + 512GB: 4.699 Nhân dân tệ (khoảng 17,4 triệu đồng)