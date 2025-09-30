Chip xử lý của iPhone 17 khủng khiếp ra sao để vươn lên vị trí "top 1 server"?

Một kết quả đo hiệu năng vừa được công bố trên PassMark đã gây chấn động giới công nghệ, khi con chip A19 mới nhất trên iPhone 17 không chỉ mạnh mẽ, mà còn xuất sắc giành lấy ngôi vị CPU đơn nhân nhanh nhất thế giới, vượt qua cả những bộ vi xử lý máy tính để bàn hàng đầu từ Intel, AMD và chính Apple.

Cụ thể, phiên bản A19 tiêu chuẩn trên iPhone 17 đã đạt được số điểm ấn tượng là 5.149, chính thức trở thành nhà vô địch mới về hiệu năng đơn nhân. Phiên bản A19 Pro cũng theo "sát nút" với 5.088 điểm.

Hiệu năng chip A19 mới của Apple cực kỳ đáng nể.

Điều đáng kinh ngạc là A19 đã đánh bại hàng loạt tên tuổi lớn vốn cần những hệ thống tản nhiệt chủ động cồng kềnh, gồm:

- Apple M3 Ultra (phiên bản 28 và 32 lõi)

- Intel Core Ultra 9 285K

- AMD EPYC 4585PX

Đây là lần đầu tiên một con chip di động thể hiện sức mạnh đơn nhân vượt trội đến vậy so với các dòng chip máy tính để bàn chuyên dụng.

Thành tích của A19 càng trở nên đáng nể hơn khi xét đến mức tiêu thụ điện năng. Theo ước tính từ chính PassMark, trong bài kiểm tra đơn luồng:

- Chip A19 chỉ tiêu thụ khoảng 4W.

- Chip Core Ultra 9 285K tiêu thụ đến 44W.

- Chip EPYC tiêu thụ tới 56W.

Sự chênh lệch khổng lồ này cho thấy Apple đã tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu quả năng lượng, giúp A19 đạt hiệu năng đỉnh cao mà không cần "ngốn" điện hay tỏa ra nhiều nhiệt lượng. Việc nó có thể làm được điều này bên trong một chiếc iPhone 17 không có buồng hơi (vapor chamber) càng khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc.

Dòng iPhone 17 sở hữu một “trái tim” vô cùng mạnh mẽ.

Tất nhiên, A19 vẫn là một con chip di động. Điểm yếu của nó lộ ra ở hiệu năng đa luồng, do có số lượng nhân xử lý ít hơn nhiều so với các đối thủ trên máy tính. Tuy vậy, thành tích về đơn nhân vẫn là một kỳ tích kỹ thuật, cho thấy ưu thế tuyệt đối của Apple trong việc thiết kế vi xử lý.

Dù sao đi nữa, người dùng nên xem đây là một kết quả tham khảo thú vị thay vì một thước đo tuyệt đối, bởi hiệu năng thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.