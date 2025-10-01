Red Magic 11 Pro sắp ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 8.000 mAh

Sau nhiều tuần đồn đoán, nubia đã chính thức công bố ngày ra mắt của dòng smartphone Red Magic 11 Pro. Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 17/10 tới. Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng có khả năng nubia sẽ giới thiệu thêm phiên bản cao cấp Red Magic 11 Pro+.

Cả hai mẫu điện thoại này dự kiến sẽ có cấu hình tương tự, tuy nhiên, phiên bản Pro+ có thể được trang bị RAM lên đến 24GB và bộ nhớ trong 1TB. Theo thông tin từ Digital Chat Station, dòng Red Magic 11 Pro sẽ sở hữu màn hình phẳng với camera selfie được tích hợp bên dưới. Sức mạnh của thiết bị đến từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, cùng với pin dung lượng 8.000 mAh, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong suốt 2 ngày.

Ngoài ra, Red Magic 11 Pro còn được trang bị nhiều tính năng nổi bật khác như cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, công nghệ tản nhiệt nước, quạt tản nhiệt và thân máy đạt tiêu chuẩn IP68 về khả năng kháng nước và chống bụi. Các báo cáo trước đó cũng cho biết, dòng sản phẩm này có thể được trang bị camera trước 50 megapixel, cùng chip điều khiển cảm ứng cao cấp nhằm nâng cao trải nghiệm chơi game.