Chip “đắt hơn cả vàng”, điện thoại Android sắp “lãnh đủ” vì chạy theo Apple

Theo các nguồn tin trong ngành, chi phí dành cho một con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 có giá ước tính từ 240 đến 280 USD, cao hơn khoảng 27% so với Snapdragon 8 Elite thế hệ trước. Đây là con chip cao cấp được thiết kế riêng cho các điện thoại Android cao cấp thế hệ tiếp theo, đồng nghĩa các nhà sản xuất điện thoại sẽ phải cân nhắc tăng giá bán hoặc cắt giảm chi phí ở khâu khác.

Những con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 không hề rẻ.

Nguồn tin từ Abhishek Yadav trên X thậm chí còn đưa ra thông tin đáng lo ngại hơn: với giá chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 như hiện tại, Snapdragon 8 Elite Gen 6 sắp tới có thể vượt mốc 300 USD khi Qualcomm chuyển sang quy trình 2nm của TSMC.

Mức giá này khiến chiến lược “nguồn cung kép” mà Qualcomm hướng đến, hợp tác song song với TSMC và Samsung, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Qualcomm được cho là đang xem xét hợp tác lại với Samsung Foundry, vốn đang phát triển tiến trình GAA 2 nm, để giảm bớt sự phụ thuộc vào TSMC.

Các nhà phân tích nhận định, mọi thứ bắt nguồn từ việc TSMC đang dần tăng giá các tấm wafer 3 nm, với mức ước tính 25.000 USD cho N3E và 27.000 USD cho N3P, trong khi wafer 2 nm có thể lên tới 30.000 USD. Việc này khiến chi phí sản xuất chip cao cấp leo thang, ảnh hưởng trực tiếp tới giá bán điện thoại Android cao cấp trong giai đoạn còn lại của năm 2025 cũng như 2026 sắp tới.

Chi phí này khiến smartphone Android cao cấp trở nên vô cùng đắt đỏ.

Đại diện ngành cho rằng những khách hàng lớn như Samsung có thể nhận được ưu đãi do khối lượng đơn hàng lớn, trong khi các hãng nhỏ hơn sẽ phải chịu chi phí cao hơn.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 là chip 3nm đầu tiên được thiết kế cho các thiết bị Android cao cấp. Mặc dù mang lại hiệu năng và hiệu suất năng lượng vượt trội để cạnh tranh với chip A19 của Apple, nhưng cái giá phải trả đang khiến toàn ngành phải cân nhắc.