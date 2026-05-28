Radio AM biến mất trên ô tô điện không phải ngẫu nhiên

Không phải tất cả các tính năng trên ô tô đều tồn tại mãi mãi. Một số tính năng như đèn pha bật lên, gạt tàn thuốc và dây an toàn tự động đã gần như biến mất khi chúng từ đầu “đã mang tính chất quảng cáo”.

Trong khi đó, radio trên ô tô đã xuất hiện từ những ngày đầu của ngành công nghiệp ô tô, với khả năng thu sóng AM và FM trở thành một phần thiết yếu của trải nghiệm lái xe. Tuy nhiên, khi xe điện (EV) ngày càng trở nên phổ biến, nhiều mẫu xe đã loại bỏ khả năng thu sóng AM với nguyên nhân chính là do nhiễu điện từ.

Cụ thể, động cơ của EV phát ra các tần số hoạt động trùng với sóng radio AM, dẫn đến hiện tượng nhiễu tĩnh mà radio AM không thể xử lý. Điều này giải thích tại sao một số nhà sản xuất EV hàng đầu như BMW và Tesla đã quyết định loại bỏ radio AM khỏi các mẫu xe của họ. Đáng chú ý, Ford đã từng loại bỏ tính năng này nhưng đã quyết định bổ sung lại cho các mẫu xe năm 2024.

Đài AM liệu có thể quay trở lại

Việc loại bỏ sóng radio AM đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi. Mặc dù công nghệ internet, di động và vệ tinh đã mang đến nhiều lựa chọn nghe nhạc phong phú, nhưng tần số AM vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc phát sóng các thông báo khẩn cấp, từ cảnh báo thời tiết đến cảnh báo. Đó là lý do nhiều người vẫn cảm thấy khó khăn khi từ bỏ tính năng này.

Để giải quyết vấn đề, nhiều chính phủ trên thế giới đã bắt đầu can thiệp vấn đề. Ví dụ tại Mỹ, Đạo luật về Đài phát thanh AM cho mọi phương tiện năm 2025 yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải trang bị đài phát thanh AM trên các xe mới và công khai thông tin về các mẫu xe đã loại bỏ tính năng này.

Tuy nhiên, có vẻ như các nhà sản xuất xe điện sẽ không đầu tư nhiều vào việc hỗ trợ đài AM. Việc bổ sung các hệ thống cách điện cần thiết để bảo vệ tín hiệu AM khỏi nhiễu sóng sẽ tiêu tốn của họ hàng tỷ USD. Hơn nữa, việc các ứng dụng di động như Waze có thể là giải pháp bổ sung cho các thông báo cần thiết.

Sự chuyển mình này trong ngành công nghiệp ô tô đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của đài AM và vai trò của nó trong cuộc sống hàng ngày của người lái xe.