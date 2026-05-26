Lý do Trung Quốc có thể trở thành “phao cứu sinh” cho smartphone và PC toàn cầu

Các báo cáo gần đây cho thấy các nhà sản xuất bộ nhớ Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng sản xuất chip DRAM và NAND, thu hút sự chú ý từ các thương hiệu phần cứng lớn. Một ví dụ điển hình là Corsair, công ty được cho là đã thử nghiệm các mô-đun bộ nhớ DDR5 sử dụng chip từ ChangXin Memory Technologies (CXMT), một gã khổng lồ trong ngành DRAM của Trung Quốc.

Giá bộ nhớ đã duy trì ở mức cao trong nhiều tháng, và khi các nhà cung cấp Trung Quốc bắt đầu cung cấp RAM với giá chỉ bằng gần một nửa so với các đối thủ toàn cầu, các nhà sản xuất chắc chắn sẽ xem xét lựa chọn này. Để so sánh, theo thông tin thị trường, một số mô-đun DDR5 từ CXMT đang được bán với giá khoảng 150 USD, trong khi các sản phẩm tương đương từ các nhà cung cấp lớn có thể dao động từ 300 đến 400 USD.

CXMT không còn là một công ty nhỏ bé nữa khi họ đã kiểm soát gần 8% thị trường DRAM toàn cầu và đang tích cực mở rộng sản xuất DDR5. Không chỉ CXMT, Yangtze Memory Technologies (YMTC) cũng đã trở thành một thế lực lớn trong lĩnh vực lưu trữ flash, với thị phần NAND toàn cầu ước tính đạt 11%-13%.

Quy mô này rất quan trọng, vì giá bộ nhớ cực kỳ nhạy cảm với nguồn cung. Khi các chip giá rẻ xuất hiện trên thị trường, các thương hiệu toàn cầu sẽ phải điều chỉnh giá để cạnh tranh. Tuy nhiên, RAM giá rẻ từ Trung Quốc vẫn cần chứng minh chất lượng. Việc sánh ngang với các ông lớn như Samsung, SK Hynix hay Micron không phải là điều dễ dàng.

Mặc dù kết quả thử nghiệm từ Corsair đã mang lại một số độ tin cậy cho CXMT, tuy nhiên một bộ kit DDR5 không thể ngay lập tức đưa bộ nhớ Trung Quốc lên cùng đẳng cấp với các thương hiệu hàng đầu. Đối với các nhà sản xuất PC, độ ổn định, khả năng tương thích và độ tin cậy lâu dài là những yếu tố quan trọng không kém.

Ngoài ra, cuộc chiến chip giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đang ảnh hưởng đến tình hình. Chính phủ Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với việc tiếp cận công nghệ sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc, và cả CXMT lẫn YMTC đều nằm trong tầm ngắm. Điều này có thể khiến RAM Trung Quốc khó giữ được vị thế lâu dài, mặc dù nó có thể trở thành một lựa chọn khả thi.

Cuối cùng, mặc dù áp lực từ các nhà sản xuất Trung Quốc đang gia tăng, người dùng có thể sẽ không thấy ngay lập tức sự giảm giá của RAM và SSD. Tính ổn định về hiệu năng, độ tin cậy và các thỏa thuận cung cấp dài hạn vẫn rất quan trọng đối với các nhà sản xuất PC. Tuy nhiên, nếu các công ty Trung Quốc tiếp tục mở rộng sản xuất, người dùng có thể sẽ thấy nhiều sản phẩm giá cả phải chăng hơn trong tương lai, dù không nhanh như mong đợi.