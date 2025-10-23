OnePlus 15 hé lộ hiệu năng đỉnh với hệ thống tản nhiệt ấn tượng

OnePlus 15 sẽ ra mắt ngày 27/10

Vào ngày 27/10 tới đây, OnePlus sẽ chính thức ra mắt mẫu flagship OnePlus 15, một sản phẩm đang được nhiều người mong đợi. Thời gian qua, thông tin về chiếc điện thoại này đã liên tục được cập nhật trên các trang mạng xã hội.

Theo GSMArena, hình ảnh teaser chính thức đã tiết lộ những nâng cấp đáng chú ý về hệ thống tản nhiệt và hiệu năng chơi game của OnePlus 15. Cụ thể, sản phẩm sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt Glacier cải tiến, với buồng hơi (vapor chamber) lớn hơn và thành làm từ thép có khả năng tách lớp, giúp tản nhiệt hiệu quả hơn. Thiết kế này không chỉ giúp máy mỏng hơn mà còn tạo thêm không gian bên trong.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) của OnePlus 15

Ngoài ra, OnePlus 15 còn sử dụng vật liệu Glacier Supercritical Aerogel mới để cách nhiệt, giúp lớp vỏ bên ngoài của điện thoại giữ mát lâu hơn trong quá trình chơi game. Sản phẩm cũng sẽ có tính năng sạc bypass được cải tiến, chip mạng mới cho kết nối di động và Wi-Fi tốt hơn, cùng chip hiển thị mới cho khả năng đồng bộ cảm ứng mượt mà hơn.

OnePlus 15 dự kiến sẽ ra mắt cùng với mẫu Ace 6. Chiếc điện thoại này được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình 165Hz và pin dung lượng 7.300 mAh.