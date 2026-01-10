Choáng với 2 smartphone có pin 9000 mAh của OnePlus, giá tầm trung

Pin có lẽ là thành phần của điện thoại thông minh đang được cải thiện nhanh nhất – OnePlus vừa ra mắt hai chiếc điện thoại với pin 9000mAh. Cả hai đều dày 8,5mm và nặng 215g.

Cặp điện thoại OnePlus cùng được tích hợp pin 9000 mAh.

OnePlus Turbo 6 và Turbo 6V là hai thiết bị rất giống nhau. Turbo 6 là phiên bản cao cấp hơn với giá từ 2300 Nhân dân tệ - 8,65 triệu đồng (cho bản RAM 12GB/ ROM 256GB) trong khi Turbo 6V có giá cả phải chăng hơn, chỉ từ 1900 Nhân dân tệ - 7,1 triệu đồng (RAM 8GB/ ROM 256GB).

Về cấu hình, OnePlus Turbo 6 được trang bị chip Snapdragon 8s thế hệ thứ 4 và có một số chip hỗ trợ đi kèm. Nhân xử lý trò chơi Fengchi giúp đẩy tốc độ khung hình game lên đến 165fps để phù hợp với tốc độ khung hình của màn hình. Ngoài ra, điện thoại còn có chip tăng cường Wi-Fi G1 cùng với một chip xử lý cảm ứng (tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 330Hz).

3 màu của OnePlus Turbo 6.

OnePlus Turbo 6V sử dụng Snapdragon 7s Gen 4 nhưng lại thiếu hai chip còn lại. Thiết bị cũng có buồng tản nhiệt lớn và nhiều lớp tản nhiệt giống như phiên bản "anh em" đắt tiền hơn.

Tuy nhiên, Turbo 6 có RAM lên đến 16GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong lên đến 512GB chuẩn UFS 4.1. Còn OnePlus Turbo 6V có RAM 12GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong 512GB chuẩn UFS 3.1.

Cả hai điện thoại đều có màn hình OLED 6,78 inch với độ phân giải 1272p+ và màu 10-bit. Màn hình Turbo 6 có chứng nhận ProXDR, HDR Vivid và Xreal. Màn hình Turbo 6 có tốc độ làm mới cao hơn ở mức 165Hz, màn hình Turbo 6V cũng không hề kém cạnh với tốc độ làm mới 144Hz. Cả hai đều đạt độ sáng tối đa 1.800 nit và hỗ trợ làm mờ DC cũng như PWM tần số cao 3.840Hz.

Cả 2 cùng có dung lượng pin 9.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80W (lên đến 55W nếu sử dụng bộ sạc PPS).

3 màu của OnePlus Turbo 6 V.

OnePlus cho biết, với Turbo 6, người dùng có thể chơi game trong 10,6 giờ hoặc xem video ngắn trong 22,5 giờ chỉ với một lần sạc. Nếu chọn Turbo 6V, bạn sẽ có thời lượng sử dụng 10,5 giờ chơi game và 25,6 giờ xem TikTok. Hai chiếc điện thoại này còn đi kèm khả năng sạc ngược 27W.

Cặp điện thoại OnePlus chỉ được tích hợp camera chính 50MP với ống kính f/1.88 đi kèm khả năng chống rung quang học - OIS và hỗ trợ quay video 4K tốc độ 60fps. Ngoài ra, chúng còn có camera selfie 16MP (f/2.4) với khả năng quay video 1080p tốc độ 30fps. Phía sau máy còn có thêm camera phụ 2MP.

Về kết nối, 2 điện thoại có cổng USB-C 2.0, Turbo 6 hỗ trợ Wi-Fi 7 (be, 2x2) và Turbo 6V hỗ trợ Wi-Fi 6 (ax, 1x1) cùng với Bluetooth hỗ trợ aptX Adaptive, LDAC và LHDC 5.0.

Cả hai điện thoại đều có các tiêu chuẩn chống nước sau: IP66 (chống bắn nước), Chuẩn chống nước IP68 (chống ngâm) và IP69 (chống tia nước nóng). Ngoài ra, OnePlus Turbo 6 và OnePlus Turbo 6V đều sử dụng cảm biến vân tay quang học.