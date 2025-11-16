Flagship tiếp theo của OnePlus sẽ có màn hình 240Hz siêu mượt

Trong những năm gần đây, OnePlus đã có sự chuyển mình đáng kể trong chiến lược kinh doanh smartphone. Thương hiệu này không còn chỉ đơn thuần được gọi là "flagship killer", mà hiện đang tập trung vào việc tích hợp nhiều tính năng cao cấp cho các sản phẩm của mình. Theo một nguồn tin gần đây, các flagship tiếp theo của OnePlus có thể sẽ được trang bị màn hình với tần số quét lên đến 240Hz.

Để nhìn lại, mẫu OnePlus 15 mới ra mắt được quảng cáo là điện thoại có màn hình mượt mà nhất của hãng, với tần số quét 165Hz. Tuy nhiên, để đạt được điều này, OnePlus đã phải giảm độ phân giải màn hình từ 2K xuống còn 1.5K. Việc này không chỉ nhằm tiết kiệm chi phí mà còn do những giới hạn kỹ thuật hiện tại. Mục tiêu chính của OnePlus dường như là mang đến trải nghiệm xem mượt mà nhất cho người dùng.

OnePlus phát triển màn hình 240Hz cho flagship của hãng

Theo thông tin từ tài khoản OnePlus Club trên mạng xã hội X, công ty đang có kế hoạch tập trung mạnh mẽ vào hiệu năng cho các dòng smartphone của mình. Cụ thể, OnePlus dự kiến sẽ ra mắt một thiết bị với màn hình có tần số quét lên đến 240Hz, gấp đôi tiêu chuẩn hiện tại của các smartphone, bao gồm cả các flagship.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên con số này xuất hiện trong ngành công nghiệp smartphone. OnePlus dường như đang cố gắng cân bằng giữa độ phân giải và tần số quét, mặc dù hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về mẫu máy này. Tần số quét 240Hz có thể bị coi là "quá đà" cho smartphone, đặc biệt khi vẫn còn rất ít ứng dụng có thể tận dụng hết tiềm năng của màn hình 120Hz hay 144Hz hiện nay.

Theo OnePlus Club, mẫu máy này dự kiến sẽ ra mắt trong vài năm tới, khi hiệu năng phần cứng đủ mạnh để khai thác tối đa tiềm năng của màn hình siêu mượt. Tuy nhiên, tần số quét cao cũng đồng nghĩa với việc tiêu tốn pin nhiều hơn, và vẫn còn phải chờ xem OnePlus sẽ cân bằng yếu tố này như thế nào.