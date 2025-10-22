OnePlus Ace 6 lộ cấu hình ấn tượng với pin 7.800 mAh, màn 165Hz

OnePlus sắp ra mắt smartphone Ace 6 cùng với flagship OnePlus 15 vào tuần tới. Trước thềm sự kiện, một thông tin rò rỉ trên mạng xã hội đã tiết lộ hầu hết các thông số kỹ thuật của thiết bị này.

OnePlus Ace 6 sở hữu cấu hình ấn tượng.

Theo thông tin rò rỉ, OnePlus Ace 6 sẽ sở hữu màn hình 6.83 inch với độ phân giải 1.5K+ và hỗ trợ Dolby Vision. Màn hình này được cho là có tần số quét 165Hz, có thể sử dụng công nghệ LTPS, cùng với tính năng "Pro XDR ultra-dynamic display" và đạt chứng nhận HDR Vivid, HDR10+. Độ sáng tối đa của máy có thể lên tới 1.800 nits và sử dụng công nghệ dimming PWM 2160Hz.

Về hiệu năng, OnePlus Ace 6 sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, kết hợp với RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1. Đặc biệt, thiết bị này sẽ hỗ trợ công nghệ Fengchi Gaming Core 2.0, giúp tối ưu hóa hiệu suất chơi game và giảm thiểu hiện tượng tụt khung hình cũng như hạn chế tỏa nhiệt.

Hình ảnh chính thức của OnePlus 15 và Ace 6

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng 7.800 mAh, có khả năng giữ ít nhất 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc, đi kèm với công nghệ sạc nhanh có dây 120W.

Về khả năng chụp ảnh, OnePlus Ace 6 dự kiến sẽ trang bị camera chính 50MP ở mặt sau, trong khi camera góc siêu rộng chỉ có độ phân giải 8MP. Các tính năng nổi bật khác bao gồm cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, khả năng kháng nước và bụi đạt tiêu chuẩn IP65, loa kép super linear, motor rung bionic, cổng hồng ngoại điều khiển từ xa và hệ thống tản nhiệt mới.

OnePlus Ace 6 sẽ có các tùy chọn màu sắc như bạc, trắng và đen, với cấu hình tối đa lên đến 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong.