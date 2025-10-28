OnePlus 5 chính thức trình làng: 10 nâng cấp khiến fan công nghệ đắm đuối

OnePlus 15 đã chính thức ra mắt vào tuần cuối cùng của tháng 10, thu hút bất kỳ ai đang săn lùng điện thoại mới!

OnePlus 15 sẽ sớm ra mắt trên toàn cầu.

Sắp tới, OnePlus 15 sẽ sớm ra mắt trên toàn cầu - có thể là vào giữa tháng 11.

Tóm tắt nhanh OnePlus 15:

- Chip: Snapdragon 8 Elite Gen 5 hàng đầu cho hiệu năng tối đa

- Pin: 7.300 mAh với sạc nhanh 120W

- Màn hình: Nhỏ hơn, viền mỏng hơn và tần số quét cao hơn

- Thiết kế: Màn hình phẳng và cụm camera mới

- Cảm biến camera chính lớn hơn, cho ảnh chụp đẹp hơn

- Rẻ hơn so với sản phẩm tiền nhiệm!

Chip mạnh mẽ

Snapdragon 8 Elite Gen 5 là chip tốt nhất cho điện thoại Android vào cuối năm 2025. Vì vậy có thể khẳng định OnePlus 15 sẽ là một "nhà vô địch" về hiệu năng. OnePlus 13 với Snapdragon 8 Elite cũng rất tuyệt vời nhưng vẫn không địch lại con chip mới.

Pin dung lượng lớn đến kinh ngạc

Sức mạnh trên OnePlus 15 được duy trì nhờ viên pin dung lượng 7.300 mAh.

OnePlus 15 (trái) và OnePlus 13 (phải).

Đó là một tính năng nổi bật. Với viên pin lớn như vậy, người dùng có thể sử dụng trong thời gian dài, dù xem video, chơi game hay chạy các ứng dụng nặng mà không phải lo lắng về việc hết pin.

Sạc cũng cực nhanh

OnePlus 15 được trang bị công nghệ sạc nhanh 120W - vượt trội hơn so với công suất 100W của thế hệ trước. Thực tế, OnePlus đã tăng thêm 20% tốc độ sạc so với công suất 100W vốn đã cực nhanh. Tốc độ này nhanh gấp nhiều lần so với điện thoại cao cấp của Apple và Samsung?!

Màn hình nhỏ hơn nhưng tần số quét cao hơn

OnePlus 15 được trang bị màn hình 6,78 inch nhỏ hơn một chút (so với màn hình 6,82 inch trên OnePlus 13), nhưng lần này, tần số quét tăng vọt lên 165Hz. Rõ ràng, các game thủ có thể sẽ hài lòng với thông số kỹ thuật mới. Tuy nhiên, độ phân giải màn hình giảm từ 2K xuống còn 1,5K là điểm trừ của mẫu flagship mới.

Vật liệu màn hình mới

OnePlus 15 sử dụng vật liệu màn hình BOE X3 thay vì BOE X2. Nhờ đó, OnePlus 15 sở hữu viền màn hình siêu mỏng 1,15 mm, mang lại trải nghiệm xem đắm chìm hơn. Màn hình BOE X3 tùy chỉnh có tuổi thọ cao hơn 30%, tiêu thụ điện năng thấp hơn, độ sáng và độ chính xác màu sắc cao hơn so với thế hệ trước. Màn hình này được điều khiển bởi chip Display P3 nội bộ của OnePlus, đảm bảo độ sáng ổn định và có thể giảm xuống 1 nit để xem phim ban đêm thoải mái.

Màn hình phẳng!

OnePlus 15 sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng không thích màn hình cong. Thiết bị này đã loại bỏ màn hình cong bốn cạnh của OnePlus 13 và giờ đây mang đến trải nghiệm phẳng, thanh lịch và chắc chắn.

Cảm biến camera chính lớn hơn

OnePlus 15 sẽ thu hút những nhiếp ảnh gia thường xuyên sử dụng camera chính. Đó là bởi cảm biến 50 MP đã tăng kích thước từ 1/1,56 inch lên 1/1,4 inch.

OnePlus 15.

Cảm biến lớn hơn sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Cảm biến cũng cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, mang lại hình ảnh chuyên nghiệp hơn, làm mờ hậu cảnh. Ngoài ra, cảm biến lớn hơn cũng tạo ra hình ảnh sắc nét hơn, chi tiết hơn và ít nhiễu hơn.

Ống kính tele cũng được nâng cấp

Ống kính tele 50 MP với khả năng zoom 3x cũng được nâng cấp lên zoom 3,5x. OnePlus 13 có tiêu cự tương đương 73 mm trong khi OnePlus 15 có tiêu cự tương đương 85 mm.

Điều này có nghĩa là người dùng có thể đến gần chủ thể hơn mà vẫn giữ được độ rõ nét và chi tiết, lý tưởng cho ảnh chân dung hoặc chụp cảnh ở xa. Tiêu cự dài hơn cũng cho phép nén hậu cảnh tốt hơn, đem lại hình ảnh nghệ thuật hơn. Nhìn chung, ống kính tele được nâng cấp mang lại tính linh hoạt, cho phép các nhiếp ảnh gia chụp ảnh zoom chất lượng cao mà không làm giảm độ sắc nét hay chất lượng hình ảnh.

Không còn sự hợp tác với Hasselblad!

OnePlus 13 có lẽ là flagship cuối cùng của OnePlus sở hữu thiết lập camera được đồng phát triển với Hasselblad bởi OnePlus 15 giờ đây đã ra mắt công nghệ DetailMax Engine.

Thành công của công nghệ này sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp độ chính xác kỹ thuật với khả năng sử dụng thực tế, tạo ra những bức ảnh chất lượng cao. Nếu làm được điều này, DetailMax có thể định nghĩa lại những gì người dùng mong đợi ở camera di động hàng đầu.

Thanh trượt Cảnh báo đã biến mất

Đây được coi là điểm trừ. OnePlus 15 mới đã loại bỏ thanh trượt Cảnh báo đặc trưng ở cạnh bên, thay thế bằng phím Plus Key mới, có thể tùy chỉnh để thực hiện nhiều tác vụ khác nhau. Tuy nhiên, thanh trượt lại được nhiều người yêu thích.

Giá và thị trường bán ra

Tin vui là OnePlus 15 được công bố với mức giá thấp hơn so với OnePlus 13 tiền nhiệm!

Phiên bản tiêu chuẩn với RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 GB của máy chỉ có giá 3.999 Nhân dân tệ (khoảng 14,77 triệu đồng). Tất nhiên, phiên bản toàn cầu sẽ có giá cao hơn. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc sản phẩm về Việt Nam.