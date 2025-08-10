Đây là thứ khiến người hâm mộ Android phải “mất ăn mất ngủ”

Đã có nhiều thông tin dự đoán Qualcomm sẽ công bố chip hàng đầu Snapdragon 8 Elite Gen 2, phiên bản kế nhiệm của Snapdragon 8 Elite, tại sự kiện. Tuy nhiên, nếu cảm thấy hứng thú với con chip mới, người dùng hoàn toàn có thể “ngủ không yên” khi biết rằng chip này không hề rẻ.

Người dùng đang cảm thấy lo ngại khi smartphone với chip Snapdragon 8 Elite Gen 2 sẽ có giá cao.

May mắn là, Qualcomm cũng có thể đang chuẩn bị ra mắt một chip mới dành cho các đối tác smartphone chưa muốn đầu tư vào Snapdragon 8 Elite Gen 2. Điều này được đưa ra trong báo cáo từ nguồn rò rỉ Digital Chat Station khi cho biết Snapdragon 8 Gen 5 đang trong quá trình phát triển và sẽ sử dụng quy trình sản xuất 3nm “N3P” tương tự như Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Điểm khác biệt lớn giữa Snapdragon 8 Gen 5 và 8 Elite Gen 2 chính là các thiết bị sử dụng SoC trước có thể được bán với giá khởi điểm chỉ từ 280 USD (7,34 triệu đồng), điều này hứa hẹn sẽ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn với hiệu năng cao nhưng giá cả phải chăng.

Nguồn tin này cũng cho biết rằng Snapdragon 8 Gen 5 sẽ được sản xuất hàng loạt với lõi CPU Oryon tùy chỉnh, tương tự như Snapdragon 8 Elite Gen 2. Điều đó hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn cho các đối tác của Qualcomm trong khi vẫn giữ giá cả hợp lý cho khách hàng.

Tuy nhiên, Snapdragon 8 Gen 5 xuất hiện có thể giúp giảm đi nỗ lo này.

Các thiết bị chạy Snapdragon 8 Gen 5 dự kiến sẽ có giá từ khoảng 280-350 USD (7,34 triệu đồng đến 9,2 triệu đồng) giúp những khách hàng không đủ khả năng chi trả cho các sản phẩm cao cấp vẫn có thể trải nghiệm tính năng hàng đầu.

Bên cạnh đó, Qualcomm cũng sẽ tiếp tục cung cấp Snapdragon 8 Elite vào năm sau với mức giá dự kiến không thay đổi. Tuy nhiên, người dùng nên cân nhắc kỹ thông tin này vì hiện tại vẫn chưa có xác nhận chính thức về các tin đồn.