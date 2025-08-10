Những điện thoại cơ bản đáng mua nhất hiện nay

Nhiều người dùng hiện đang chuyển sang các thiết bị tối giản, tập trung vào những chức năng cốt lõi như gọi điện, nhắn tin và phát nhạc. Những mẫu điện thoại cơ bản hàng đầu năm nay không cạnh tranh với các thiết bị cao cấp, thay vào đó ưu tiên độ sắc nét, thời lượng pin và tính dễ sử dụng, đồng thời vẫn cung cấp khả năng kết nối và tiện ích thiết yếu.

TCL Flip 4 5G

Chiếc điện thoại nắp gập này được trang bị màn hình kép với màn hình ngoài 1,77 inch hiển thị thông báo và màn hình trong 3,2 inch có thể điều chỉnh kích thước và độ sáng. Chạy hệ điều hành KaiOS 4.0, TCL Flip 4 5G cho phép người dùng truy cập các ứng dụng như WhatsApp, YouTube và Google Maps.

TCL Flip 4 5G sử dụng chip Snapdragon 4s Gen 2, RAM 2GB và bộ nhớ trong 32 GB (còn 23,9 GB khả dụng), có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Camera 5 MP cho khả năng chụp ảnh cơ bản và pin 3.000 mAh cho thời gian đàm thoại lên đến 40 giờ. Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth 5.0, chức năng điểm phát sóng di động và kết nối 5G.

HMD 2660 Flip

Với màn hình QVGA 2,8 inch và các nút bấm vật lý lớn, HMD 2660 Flip mang đến thiết kế đơn giản và tiện dụng. Máy có khả năng chống nước chuẩn IP54, hỗ trợ 4G VoLTE, camera 0,3 MP kèm đèn flash, Bluetooth 4.2 và khe cắm thẻ nhớ microSD. Pin rời 1.450 mAh giúp kéo dài thời gian chờ, cùng với nút khẩn cấp và chức năng “lật để trả lời” giúp người dùng cao tuổi dễ dàng sử dụng.

Nokia 3210

HMD đã hồi sinh Nokia 3210 với phiên bản nâng cấp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ điển. Điện thoại sở hữu màn hình QVGA 2,4 inch, camera 2 MP với đèn flash LED và pin 1.450 mAh có thể tháo rời cho thời gian đàm thoại lên đến 9,8 giờ. Chạy trên hệ điều hành S30+, thiết bị hỗ trợ các ứng dụng đám mây cho tin tức, thời tiết và YouTube Shorts. Nokia 3210 cũng tích hợp Bluetooth 5.0, giắc cắm tai nghe 3.5mm, đài FM và sạc USB-C.

HMD 130 Music và 150 Music

HMD 130 Music và 150 Music được thiết kế dành cho những người yêu thích âm nhạc và cần một chiếc điện thoại có thời lượng pin ấn tượng. Cả hai mẫu đều trang bị màn hình QVGA 2,4 inch và loa 2W với các nút điều khiển nhạc chuyên dụng. Chúng hỗ trợ Bluetooth 5.0 để kết nối tai nghe không dây và tích hợp radio FM hoạt động mà không cần tai nghe có dây.

HMD 130 Music có đèn pin kép và thiết kế tiện lợi, trong khi HMD 150 Music bổ sung camera cơ bản kèm đèn flash và nhấn mạnh vào độ bền. Cả hai mẫu đều có khe cắm thẻ nhớ microSD để lưu trữ nhạc và pin rời 2500mAh, cho thời gian chờ lên đến 34 ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức âm nhạc mà không bị phân tâm bởi smartphone.

HMD 102 4G

HMD 102 4G là một điện thoại cơ bản nhỏ gọn tập trung vào các tác vụ cốt lõi. Máy sở hữu màn hình QQVGA 2 inch, Bluetooth 5.0 và cổng sạc USB-C. Với camera sau QVGA và đèn flash, thiết bị này cũng hỗ trợ ứng dụng Cloud Apps để kiểm tra thông tin thời tiết hoặc kết quả thể thao.

Chạy trên nền tảng S30+, HMD 102 4G có RAM 24 MB, bộ nhớ trong 16 MB và hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 32 GB. Pin rời 1.000 mAh cung cấp các tính năng cơ bản như máy nghe nhạc MP3, đài FM và trò chơi Rắn săn mồi kinh điển. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người cần một thiết bị nhỏ gọn để liên lạc và giải trí đơn giản.

HMD 101 4G

HMD 101 4G là một trong những điện thoại cơ bản giá phải chăng nhất năm nay. Điện thoại sở hữu màn hình QQVGA 2 inch, hỗ trợ hai SIM, Bluetooth 5.0 và sạc USB-C. Mặc dù không có camera, nhưng máy vẫn hỗ trợ phát nhạc MP3, đài FM và ứng dụng đám mây.

Với chip Unisoc 8910 FF-S, RAM 24 MB và bộ nhớ trong 16 MB có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD, HMD 101 4G sở hữu pin 1.000 mAh có thể tháo rời cho phép đàm thoại lên đến 6,5 giờ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người cần một chiếc điện thoại dự phòng hoặc một thiết bị liên lạc đơn giản, đáng tin cậy với chi phí thấp.