Quên nước đóng chai đi, sắp có thể tạo nước uống từ không khí ngay tại nhà

Bạn có bao giờ nghĩ rằng không khí bạn đang hít thở có thể trở thành nguồn cung cấp nước uống tinh khiết vô tận cho gia đình mình? Điều tưởng chừng như khoa học viễn tưởng đó giờ đây đã trở thành hiện thực với một công nghệ đột phá, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng nước và có thể "khai tử" ngành dịch vụ giao nước đóng chai.

Công nghệ Hydropanel giúp tạo ra nước uống ngay từ không khí.

Khởi nguồn từ nghiên cứu của giáo sư Cody Friesen tại Đại học Bang Arizona (Mỹ), công nghệ "thủy điện mặt trời" (hydropanel) đã ra đời với mục tiêu giải quyết cơn khát cho 4 tỷ người thiếu nước sạch. Công nghệ này sử dụng các tấm pin đặc biệt, chạy bằng năng lượng mặt trời, để hút hơi ẩm từ không khí, ngưng tụ và bổ sung khoáng chất để tạo ra nước uống đạt chuẩn.

Sự ưu việt của nó đã nhanh chóng được chứng minh. Công ty Source Global của Friesen, thành lập năm 2014, hiện được định giá hàng tỷ USD và hoạt động trên 50 quốc gia. Điều này cho thấy đây không chỉ là một dự án nhân đạo, mà là một mô hình kinh doanh bền vững và cực kỳ tiềm năng. "Đó là một phương pháp hiệu quả độc đáo và chi phí thấp", Friesen khẳng định.

Nếu bạn nghĩ công nghệ này chỉ dành cho các vùng sa mạc hay khu vực gặp thiên tai, bạn đã nhầm. Một thị trường sôi động cho các thiết bị gia dụng tạo nước từ không khí đang hình thành.

Công ty Kara Water đã tung ra thị trường các mẫu máy lọc nước cao cấp, có thể "thu hoạch" tới 10 lít nước tinh khiết mỗi ngày ngay trong phòng khách. Các đối thủ cạnh tranh như Rainmaker (Canada) hay Phantor-Imhotep (Áo) thậm chí còn có những hệ thống quy mô công nghiệp, sản xuất hàng chục ngàn lít nước mỗi ngày.

Với chi phí ban đầu khoảng 2.000 USD cho một tấm pin gia đình có tuổi thọ trên 15 năm, việc đầu tư vào một hệ thống tự cung cấp nước đang trở thành một lựa chọn thông minh về kinh tế và bền vững về môi trường so với việc phải phụ thuộc vào các dịch vụ giao nước đóng chai hàng tháng. Tương lai của nước sạch không còn nằm sâu dưới lòng đất, mà đang bay lơ lửng ngay xung quanh chúng ta.