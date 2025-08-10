Smartphone chiến game đỉnh, màn hình 144Hz, giá chỉ 5,99 triệu đồng

Sản phẩm được trang bị nhiều tính năng và thông số kỹ thuật cao cấp mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời mà không cần phải chi quá nhiều tiền.

Infinix GT 30 5G+ có giá bán chỉ từ 5,99 triệu đồng.

Theo đó, Infinix GT 30 5G+ nổi bật với màn hình AMOLED 6,78 inch có độ phân giải 1,5K, tần số quét 144Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Công nghệ làm mờ PWM 2304Hz và độ sáng tối đa lên đến 4.500 nits giúp hình ảnh hiển thị sắc nét và mượt mà.

Đặc biệt, trải nghiệm với tựa game sinh tồn nổi tiếng BGMI hỗ trợ chơi ở mức 90fps mang đến khả năng chơi game mượt mà. Chiếc điện thoại này còn được trang bị các nút bấm chuyên dụng ở vai giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn, tương tự như sử dụng tay cầm.

Về cấu hình, Infinix GT 30 5G+ được trang bị chip Dimensity 7400 từ MediaTek, RAM LPDDR5X 8 GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng lên đến 256 GB. Thỏi pin dung lượng 5.500 mAh đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài, kết hợp hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W cho phép người dùng nạp pin vào máy nhanh chóng để tiếp tục “chiến game”.

Nhưng sức mạnh phần cứng của sản phẩm không hề yếu.

Infinix GT 30 5G+ sử dụng giao diện XOS 15 tùy chỉnh dựa trên hệ điều hành Android 15 ngay khi xuất xưởng. Sản phẩm sở hữu camera chính 64 MP ở mặt sau kết hợp camera siêu rộng 8 MP, trong khi camera trước 13 MP phục vụ cho việc chụp selfie và gọi video.

Bên cạnh đó, Infinix GT 30 5G+ còn tích hợp nhiều tính năng đáng chú ý như cảm biến vân tay trong màn hình, cổng hồng ngoại IR, loa stereo, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 và khả năng chống nước, bụi đạt chuẩn IP64.

Mẫu điện thoại này có mức giá khởi điểm là 19.499 Rupee (5,99 triệu đồng) cho phiên bản 8/128 GB, trong khi phiên bản 8/256 GB có giá 20.999 Rupee (6,29 triệu đồng). Người tiêu dùng có thể đặt mua sản phẩm trên trang web chính thức của Infinix và Flipkart, với đợt mở bán đầu tiên dự kiến bắt đầu vào ngày 14/8.