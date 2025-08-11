Dùng BTS giả phát tán tin nhắn lừa vi phạm giao thông

Chiều 10/8, Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, qua quá trình kiểm soát tần số, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã phát hiện dấu hiệu sử dụng BTS giả tại TP HCM. Đơn vị sau đó phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ khu vực phía Nam - Bộ Công an và các đơn vị chức năng để triển khai lực lượng, sử dụng phương tiện kỹ thuật chuyên dụng nhằm xác minh và xác định vị trí phát sóng, bắt giữ một người nước ngoài và thu giữ tang vật.

Tang vật và phương tiện được sử dụng trong sự việc. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện

Người bị bắt mang dùng hai thiết bị BTS giả đặt trên ôtô, di chuyển liên tục trên nhiều tuyến đường nhằm phát tán hàng loạt tin nhắn mạo danh Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung thông báo về việc vi phạm giao thông, đồng thời dụ người dân truy cập đường link giả để xử lý. Theo Cục, khi làm theo, người dùng có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản.

Trước đó, Công an TP HCM cũng phát đi các cảnh báo về thủ đoạn trên. "Điều này cho thấy tính chất nghiêm trọng và nguy hiểm của hành vi, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh thông tin và uy tín của cơ quan nhà nước", đại diện Cục đánh giá. "Sự việc đã được kịp thời ngăn chặn, hạn chế nguy cơ tin nhắn lan rộng".

Ảnh chụp màn hình tin nhắn lừa đảo. Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện

Cục Tần số khuyến cáo người dân không truy cập đường link trong tin nhắn lạ, không rõ nguồn gốc. Khi nhận được yêu cầu nộp phạt, cung cấp thông tin cá nhân, hoặc đề nghị thực hiện giao dịch tài chính qua tin nhắn, cần xác minh qua cổng thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.