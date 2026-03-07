Những sản phẩm công nghệ nổi bật tại MWC 2026

Tại Triển lãm Di động Toàn cầu MWC 2026, bên cạnh những xu hướng công nghệ như robot và trí tuệ nhân tạo, người dùng vẫn đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm có thể cầm nắm và trải nghiệm trực tiếp.

Samsung, Huawei, Honor và nhiều hãng công nghệ mang đến loạt siêu phẩm đặc sắc, từ smartphone, tablet đến thiết bị đeo và kính thực tế mở rộng.

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung giới thiệu mẫu điện thoại màn hình gập ba Galaxy Z TriFold tại MWC 2026. Hiện tại, sản phẩm chỉ có mặt tại một số thị trường châu Á và chưa được phân phối rộng rãi toàn cầu.

Thiết kế của Galaxy Z TriFold tương tự dòng Galaxy Z Fold nhưng có thêm một khớp gập, cho phép mở rộng màn hình lên tới 10 inch với tỷ lệ 4:3, phù hợp cho công việc đa nhiệm và xử lý tài liệu.

Thiết bị cũng hỗ trợ chế độ DeX, cho phép kết nối với bàn phím và chuột Bluetooth, mang đến trải nghiệm như một máy tính mini cho người dùng di động.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Một trong những flagship Android đáng chú ý tại MWC 2026 là Samsung Galaxy S26 Ultra. Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm hệ thống tản nhiệt cải tiến để duy trì hiệu suất ổn định trong các tác vụ nặng.

Điểm mới của máy là công nghệ “Privacy Display”, giúp hạn chế góc nhìn từ hai bên, bảo vệ thông tin riêng tư trong môi trường công cộng.

Samsung Galaxy XR

Kính thực tế mở rộng Samsung Galaxy XR được giới thiệu vài năm trước và chính thức bán ra tại Mỹ vào cuối năm 2025 với giá 1.799,99 USD (khoảng 47,1 triệu đồng).

Tại MWC 2026, người dùng châu Âu có cơ hội trải nghiệm trực tiếp thiết bị này. Galaxy XR hoạt động trong không gian thực tế hỗn hợp, cho phép người dùng tương tác bằng cách đưa tay ra trước và thực hiện thao tác “pinch” (chụm ngón tay) để tương tác với giao diện.

Mặc dù phương thức điều khiển này được đánh giá là kém chính xác hơn so với Apple Vision Pro, nhưng chất lượng hiển thị của Galaxy XR vẫn được khen ngợi.

Huawei MatePad Mini

Huawei MatePad Mini là mẫu tablet nhỏ gọn với kích thước tương đương iPad mini, nhưng có viền màn hình mỏng hơn, cho phép tích hợp màn hình 6,8 inch.

Thiết bị gây ấn tượng với lớp kính màn hình dạng nhám, mang lại cảm giác giống giấy khi sử dụng bút stylus, giúp việc ghi chú và vẽ tay trở nên tự nhiên hơn.

Huawei Mate 80 Pro Max

Huawei Mate 80 Pro Max là mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng, sử dụng màn hình OLED hai lớp và vi xử lý Kirin 9030.

Máy có RAM 16GB và bộ nhớ trong tùy chọn 512GB hoặc 1TB, cùng với hệ thống camera mạnh mẽ với camera chính 50MP.

Honor Magic V6

Honor Magic V6 là smartphone màn hình gập mới, nổi bật với pin silicon-carbon dung lượng 6.660 mAh.

Thiết bị trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao, giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu.

RedMagic 11 Pro

Thương hiệu gaming phone ZTE tiếp tục gây chú ý với RedMagic 11 Pro, sở hữu thiết kế hầm hố và hệ thống tản nhiệt đặc biệt, bao gồm công nghệ làm mát bằng chất lỏng, giúp duy trì nhiệt độ ổn định khi chơi game.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 là smartwatch dành cho người chạy bộ chuyên nghiệp, sử dụng ăng-ten GPS “3D floating” để duy trì tín hiệu định vị ổn định.

Dây đeo AirDry được thiết kế để tản nhiệt và thoát mồ hôi trong quá trình luyện tập.

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra tiếp tục khẳng định vị thế smartphone chuyên về nhiếp ảnh và quay video.

Thiết bị hỗ trợ nhiều tính năng quay video và chỉnh sửa chuyên nghiệp, đồng thời hợp tác với SmallRig để phát triển bộ khung phụ kiện, giúp smartphone hoạt động giống một máy quay cầm tay.

Các sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng trong thời gian tới.