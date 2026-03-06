Xiaomi đưa robot hình người vào lắp ráp xe điện: 76 giây xuất xưởng một chiếc

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC tại hội chợ Mobile World Congress ở Barcelona, Tây Ban Nha, Chủ tịch Lu Weibing của Xiaomi cho biết hai robot này có khả năng hoàn thành 90% công việc trong vòng 3 giờ, bao gồm các nhiệm vụ như lắp đặt ốc vít và di chuyển vật liệu.

Ông Lu nhấn mạnh rằng thách thức lớn nhất trong việc tích hợp robot vào dây chuyền sản xuất là làm sao để chúng có thể theo kịp tốc độ. Tại nhà máy sản xuất ô tô của Xiaomi, cứ mỗi 76 giây, một chiếc xe mới lại ra khỏi dây chuyền lắp ráp, và hai robot hình người này đã chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu đó.

Cũng theo ông Lu, việc đưa robot hình người vào làm việc trong các nhà máy là một trong những ưu tiên hàng đầu của Xiaomi. Trong tương lai, ông tin rằng robot sẽ có thể thay thế con người trong một số công việc nhất định và thực hiện những nhiệm vụ mà con người không thể làm được. Mặc dù Xiaomi đã ra mắt robot hình người CyberOne vào năm 2022, sản phẩm vẫn chưa được bán ra thị trường.

Ông Lu lưu ý thêm rằng việc sử dụng robot trong sản xuất vẫn còn ở giai đoạn đầu, và những robot hiện tại chủ yếu hoạt động như thực tập sinh. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm này cho thấy tốc độ đầu tư và cải tiến công nghệ robot của các công ty Trung Quốc đang gia tăng, với nhiều công ty nội địa đang phát triển công nghệ này.

Các chuyên gia dự đoán rằng thị trường toàn cầu cho robot hình người có thể đạt 9.000 tỷ USD vào năm 2050, trong đó Trung Quốc sẽ chiếm hơn 60%. Mặc dù ông Lu tỏ ra lạc quan về lĩnh vực robot, ông cũng cho rằng vẫn còn quá sớm để xác định quy mô của thị trường này.

Ngoài Xiaomi, nhiều công ty khác tại Trung Quốc cũng đang mở rộng sang lĩnh vực robot. Công ty khởi nghiệp xe điện XPeng đã phát triển robot hình người riêng, trong khi hãng sản xuất smartphone Honor cũng vừa ra mắt mẫu robot đầu tiên. Tại Mỹ, Elon Musk đang định vị Tesla như một công ty chuyên về robot và trí tuệ nhân tạo, với kế hoạch ngừng sản xuất các mẫu xe Model S và X để tập trung vào chế tạo robot hình người Optimus tại nhà máy ở Fremont, California.