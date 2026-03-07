Trình làng chiếc smartphone pin "khủng" 10.001 mAh - Realme Narzo Power

Đúng như dự đoán, Realme đã chính thức giới thiệu Narzo Power tại Ấn Độ. Đây là phiên bản đổi tên của Realme P4 Power (nhưng với ít tùy chọn RAM/bộ nhớ hơn).

Realme Narzo Power có pin cực lớn.

Narzo Power sở hữu màn hình cảm ứng AMOLED 6.8 inch, độ phân giải 1280x2800 pixel với tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 6.500 nit, chip MediaTek Dimensity 7400 Ultra, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128/256GB.

Về nhiếp ảnh, điện thoại có camera chính 50MP với khả năng chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 8MP, camera selfie 16MP. Đáng chú ý, viên pin siêu lớn 10.001 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc ngược có dây 27W.

2 màu của Realme Narzo Power.

Realme Narzo Power có hai màu: Bạc Titan và Xanh Titan. Máy có kích thước 162,26 x 76,15 x 9,08 mm và nặng 219g. Thiết bị chạy giao diện người dùng Realme UI 7.0 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Sản phẩm sẽ được bán ra từ ngày 10/3 với giá là 27.999 Rupee (khoảng 8 triệu đồng) cho phiên bản 128GB và 29.999 Rupee (khoảng 8,5 triệu đồng) cho phiên bản 256GB.